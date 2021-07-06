貿聯6月營收再衝歷史新高 市場看好下半年營運加溫

貿聯-KY（3665）6月營收在馬來西亞管制令影響下，單月營收仍以24.08億元刷新單月歷史新高，第2季營收年成長超過三成表現同樣亮眼，市場法人看好該公司今年下半年營運仍可望維持成長趨勢。

貿聯6月營收持續成長，達24.08 億元，較前月成長3.9%，也較去年同期成長36.8%；今年第二季營收首度突破70億大關，來到70.41億元，較去年同期成長達33.6%，累計上半年營收為131.75億元，年增28.95%，也是歷年同期新高紀錄。

對於後市，貿聯強調，長期展望仍舊看好，由疫情帶動的家庭需求，如家電、車用、數據中心服務，長期看法仍抱持正向，另外，市場法人也認為，目前在疫情衝擊下，各種家電、宅經濟、通訊等相關產品需求力道仍強勁，看好該公司今年下半年業績可望有優於上半年表現。

貿聯-KY也表示，6月整體出貨量較上月續增，較強的數據中心、電動車、半導體設備、電器出貨動能，化解IC短缺和馬國封鎖所造成的壓力。在各產品線方面，貿聯-KY提到，工業用線束在半導體設備用線出貨仍持續增長，受馬來西亞地區封鎖有限；資訊科技除數據中心出貨增長外，擴充基座及dongle出貨則受IC短缺影響而減少；電動汽車線束及電器線束出貨則持續擴增。

股價先前回測月線關卡，波段低點來到248元，近日則是拉出小幅反彈表現，今日盤中股價反彈，盤中高點來到267.5元，技術面逐漸翻多，後續有機會重新站回所有短中長期均線上。