英濟善盡企業社會責任 捐贈300套易口張口腔復健器

高精密零件製造商英濟（3294）今(6)日表示，有鑒於近期台灣疫情升溫，民眾對於至醫院就診、複診群聚疑慮提升。英濟為協助有口腔復健需求之患者能夠在疫情期間不錯失復健黃金期，於近期捐贈近三百套「易口張口腔復健器」予中華民國頭頸愛關懷協會統籌安排。英濟近年與頭頸愛協會定期合作，透過企業志工、醫材捐贈等形式了解病友需求並提供協助，此次發揮本業專長捐贈口腔復健裝置，期許能夠從自身做起，將疫情對病友復健之路的衝擊降至最低。

英濟集團執行長徐文麟表示，從去年海外疫情肆虐到近期台灣疫情轉趨嚴峻，顯示不論是企業或所有公民都不可能獨善其身，必須堅守崗位並落實社會責任才能共度風浪。疫情發生以來英濟除了透過精進生產效率站穩營運腳步外，也持續從企業營運面向發揮影響力，企盼在全民一命的情形下共同從疫情逆風挺進，盡速回歸生活常軌。

醫材設計與製造眉角多，英濟整合實力、共好理念各界按讚！

易口張口腔復健器為英濟設計與開發的精密醫材，除了操作與攜帶簡便，更在看似簡單的結構下整合漸進式、可記錄復健訓練之設計，並通過ISO13485醫療器材品質管理系統規範、以及ISO10993生物相容性國際規範的細胞毒性、皮膚刺激、皮內刺激性測試，彰顯英濟在複雜醫材產品上的豐富經驗與整合能力。且經過嚴格臨床試驗，可輔助口腔開合能力有輕度或中度障礙之病患進行自主復健。

中華民國頭頸愛關懷協會理事長楊政杰醫師表示，口腔癌病患於口腔手術後往往會牙關緊閉使張口度變小，並且隨著時間口腔開合能力逐漸降低。因此在術後把握黃金時期進行復健強化口腔肌肉，能有效提升生活品質的恢復程度。透過易口張口腔復健器，患者能夠避免醫院群聚並維持一定程度的復健效果，對於英濟發揮本業專長促進醫病共好的用心表示肯定。

楊政杰醫師更呼籲，頭頸癌已名列台灣前十大癌症，更為男性第四大，若發現吞嚥困難、喉嚨痛、嘶啞的症狀，務必盡速就醫檢查。且病友往往因為顏面損傷承受外界異樣眼光，同時也邀請各界一同支持並同理頭頸癌病友走入人群，開啟人生新頁。