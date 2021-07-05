藥華藥申請新藥P1101 進行臨床試驗

藥華藥（6446）新藥Ropeginterferon alfa-2b（P1101）由台大醫院主持人發起之新冠肺炎第三期臨床試驗，今天已經向台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）進行臨床試驗申請。

本案是由台大醫院發起應用P1101治療新冠肺炎（COVID-19）之第三期台灣多中心主持人發起臨床試驗案（IIT），試驗總主持人為台大醫院感染科盛望徽醫師，並有多家醫院共同參與，包括衛生福利部桃園醫院、台北醫學大學附設醫院、台北市立萬芳醫院及衛生福利部雙和醫院。

藥華藥攜手台大醫院-申請新冠肺炎三期臨床試驗，研發新藥名稱或代號：Ropeginterferon alfa-2b（P1101），主要用於治療輕度至中度新冠肺炎患者，由台大醫院主持人發起之新冠肺炎第三期臨床試驗，由台大醫院主持人發起之新冠肺炎第三期臨床試驗已向TFDA進行臨床試驗申請。

全球新冠肺炎確診人數已超過1.8億人，死亡率超過2%，每日新增數十萬人確診，台灣至今也有超過1萬5千人確診，累計死亡人數近700人，其中有許多患者是 在被診斷為無症狀或是輕中症後急速惡化為重症、甚至死亡。目前全球用於治 療新冠肺炎之新藥，僅有瑞德西韋（Remdesivir）獲美國FDA正式核准用於住院 患者。

藥華藥表示，依照台灣衛福部疾管署於今年6月23日發布之新型冠狀病毒（SARS-CoV-2） 感染臨床處置暫行指引第十二版，對於輕度至中度新冠肺炎患者仍是以支持性治療為主，包括退燒、止痛、營養與輸液支持等，而臨床醫師可依病患情況申請使用抗病毒藥物、免疫調節劑、病患恢復期血清與單株/多株抗體等治療藥物。