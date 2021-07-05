快訊

台東傳2官兵打AZ疫苗後不適 士官長插葉克膜搶命

藥華藥申請新藥P1101 進行臨床試驗

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

藥華藥（6446）新藥Ropeginterferon alfa-2b（P1101）由台大醫院主持人發起之新冠肺炎第三期臨床試驗，今天已經向台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）進行臨床試驗申請。

本案是由台大醫院發起應用P1101治療新冠肺炎（COVID-19）之第三期台灣多中心主持人發起臨床試驗案（IIT），試驗總主持人為台大醫院感染科盛望徽醫師，並有多家醫院共同參與，包括衛生福利部桃園醫院、台北醫學大學附設醫院、台北市立萬芳醫院及衛生福利部雙和醫院。

藥華藥攜手台大醫院-申請新冠肺炎三期臨床試驗，研發新藥名稱或代號：Ropeginterferon alfa-2b（P1101），主要用於治療輕度至中度新冠肺炎患者，由台大醫院主持人發起之新冠肺炎第三期臨床試驗，由台大醫院主持人發起之新冠肺炎第三期臨床試驗已向TFDA進行臨床試驗申請。

全球新冠肺炎確診人數已超過1.8億人，死亡率超過2%，每日新增數十萬人確診，台灣至今也有超過1萬5千人確診，累計死亡人數近700人，其中有許多患者是 在被診斷為無症狀或是輕中症後急速惡化為重症、甚至死亡。目前全球用於治 療新冠肺炎之新藥，僅有瑞德西韋（Remdesivir）獲美國FDA正式核准用於住院 患者。

藥華藥表示，依照台灣衛福部疾管署於今年6月23日發布之新型冠狀病毒（SARS-CoV-2） 感染臨床處置暫行指引第十二版，對於輕度至中度新冠肺炎患者仍是以支持性治療為主，包括退燒、止痛、營養與輸液支持等，而臨床醫師可依病患情況申請使用抗病毒藥物、免疫調節劑、病患恢復期血清與單株/多株抗體等治療藥物。

新冠肺炎

延伸閱讀

罹癌女律師打肺炎鏈球菌疫苗身亡 老父告台大醫院輸了

生華科、國鼎新冠藥 獲採用

打疫苗兼產檢 台大醫院單日接種量全台第一

台大院內再爆多人疑確診 工會指院內「混顧」毫無改善

相關新聞

東森直消電商6月業績10.5億 新會員人數破萬

東森直消電商ecKare 2021年業績成長強勁，繼5月訂單業績破7.61億，6月再度超越新高，訂單業績突破10.5億，...

羅志祥有新鄰居 買方砸1.38億入住「文心AIT」24樓

藝人羅志祥又有新鄰居，據實價揭露，內湖豪宅「文心AIT」豪宅，24樓高樓層戶，3月成交1億3865萬元，每坪116.02...

上好生醫：以書法口罩贈駐美與駐日代表處

由立法委員張廖萬堅與高雄市議員林智鴻居中聯繫，上好生醫公司楊勝得董事長以日本國風最酷愛的書法藝術與象徵日本的富士山做意象...

疫情重創 士林夜市四家關一家、五種行業狂收店

欣元商仲針對台北市135個店面商圈，10米以上主要路段店面進行調查，總數共10,956家，空置店數710家，整體空置率是...

新北都更二箭2.0上路 鼓勵建商整合舊社區來都更

新北市推出都更二箭1.0提供開發商興建大樓時回饋公共設施來增加容積率，執行2年共有80件申請案，不過有很多民眾表示，他們...

林口媒體園區動土 三井複合式商業設施估2024年開幕

日本三井不動產於林口區加碼投資44.46億，興建地下1層、地上4層複合式商業設施，2日在遵守防疫措施下開工動土，預計20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。