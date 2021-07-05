快訊

雨炸高雄！ 路竹、永安3小時內累積雨量飆破百毫米

英國凱特王妃接觸確診者 須自我隔離10天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅志祥有新鄰居 買方砸1.38億入住「文心AIT」24樓

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
內湖「文心AIT」3月成交24樓，每坪成交價116.02萬元、睽違6年以來最高。台灣房屋提供
內湖「文心AIT」3月成交24樓，每坪成交價116.02萬元、睽違6年以來最高。台灣房屋提供

藝人羅志祥又有新鄰居，據實價揭露，內湖豪宅「文心AIT」豪宅，24樓高樓層戶，3月成交1億3865萬元，每坪116.02萬元，共148.18坪，買家為林姓自然人。

這次的交易是「文心AIT」實價登錄揭露過的最高樓層，單價也是睽違6年以來最高，在社區歷史單價排行當中排名第4名。同月「文心AIT」還成交兩戶21樓，合計總價約1.8億元，單價101.8萬元，也站穩百萬身價。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，內湖雖非豪宅一級戰區，但由於內湖有許多電視台和企業總部，吸引不少藝人、媒體工作者及新創企業主就近置產，包括歌手林俊傑住的「長虹天璽」、S.H.E成員陳嘉樺Ella入住的「麗池會」、藝人羅志祥的「文心AIT」，都是內湖的明星豪宅。

張旭嵐分析，「文心AIT」共兩棟，正對美國在台協會，又有知名住戶，因此在內湖豪宅中指名度高。歷史最高單價在2013年，17樓成交134.7萬元，近六年的交易單價多在100~107萬元左右。

張旭嵐指出，這次成交單價達116.02萬元，主要因為這戶樓高已經是僅次於頂樓戶的樓中樓，坐享整個內湖景觀，視野遼闊，且高樓層所剩戶數不多，因此買方積極出手，由於該棟最高樓層25、26層樓中樓戶，目前尚未出售，未來交易可望再創高價。

豪宅 羅志祥

延伸閱讀

求生傳聞中！羅志祥豪宅爆5戶交易 單價6年新高

羅志祥私訊「2027年時空旅人」得到回應了！公開對話截圖

周揚青親暱片曝光 網推爆138億總裁男友屌打羅志祥

小豬羅志祥認購10台HFNC救命神器 首站送2台給故鄉醫院

相關新聞

羅志祥有新鄰居 買方砸1.38億入住「文心AIT」24樓

藝人羅志祥又有新鄰居，據實價揭露，內湖豪宅「文心AIT」豪宅，24樓高樓層戶，3月成交1億3865萬元，每坪116.02...

上好生醫：以書法口罩贈駐美與駐日代表處

由立法委員張廖萬堅與高雄市議員林智鴻居中聯繫，上好生醫公司楊勝得董事長以日本國風最酷愛的書法藝術與象徵日本的富士山做意象...

疫情重創 士林夜市四家關一家、五種行業狂收店

欣元商仲針對台北市135個店面商圈，10米以上主要路段店面進行調查，總數共10,956家，空置店數710家，整體空置率是...

新北都更二箭2.0上路 鼓勵建商整合舊社區來都更

新北市推出都更二箭1.0提供開發商興建大樓時回饋公共設施來增加容積率，執行2年共有80件申請案，不過有很多民眾表示，他們...

林口媒體園區動土 三井複合式商業設施估2024年開幕

日本三井不動產於林口區加碼投資44.46億，興建地下1層、地上4層複合式商業設施，2日在遵守防疫措施下開工動土，預計20...

信越日本總社證實 晶圓盒產品和主要客戶談判漲價

日本市場先前傳出信越集團晶圓盒產品線將在7月起漲價，今日信越集團日本總社回應本報記者求證提到，確實修改半導體晶圓傳輸盒的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。