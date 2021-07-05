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羅志祥有新鄰居 買方砸1.38億入住「文心AIT」24樓
藝人羅志祥又有新鄰居，據實價揭露，內湖豪宅「文心AIT」豪宅，24樓高樓層戶，3月成交1億3865萬元，每坪116.02萬元，共148.18坪，買家為林姓自然人。
這次的交易是「文心AIT」實價登錄揭露過的最高樓層，單價也是睽違6年以來最高，在社區歷史單價排行當中排名第4名。同月「文心AIT」還成交兩戶21樓，合計總價約1.8億元，單價101.8萬元，也站穩百萬身價。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，內湖雖非豪宅一級戰區，但由於內湖有許多電視台和企業總部，吸引不少藝人、媒體工作者及新創企業主就近置產，包括歌手林俊傑住的「長虹天璽」、S.H.E成員陳嘉樺Ella入住的「麗池會」、藝人羅志祥的「文心AIT」，都是內湖的明星豪宅。
張旭嵐分析，「文心AIT」共兩棟，正對美國在台協會，又有知名住戶，因此在內湖豪宅中指名度高。歷史最高單價在2013年，17樓成交134.7萬元，近六年的交易單價多在100~107萬元左右。
張旭嵐指出，這次成交單價達116.02萬元，主要因為這戶樓高已經是僅次於頂樓戶的樓中樓，坐享整個內湖景觀，視野遼闊，且高樓層所剩戶數不多，因此買方積極出手，由於該棟最高樓層25、26層樓中樓戶，目前尚未出售，未來交易可望再創高價。
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