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新光三越台北三店疫情期間 線上業績成長16倍

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

疫情之下的消費習慣改變，新光三越持續整合線上線下、創新多元數位服務，提升線上會員並藉由App快速提供消費者最即時新品及優惠訊息、強化宅配到府服務，新光三越北區三店，包括台北南西店、台北站前店、台北天母店統計數位線上業績相比去年大幅成長16倍。

疫情期間，新光三越北區三店除推出百貨線上美食外帶外送外，並提供安心快取吧免下車服務，打造百貨得來速系統，疫情以來讓民眾不僅免下車安心防疫，便利的線上消費方式更使百貨美食熱銷業績好，百貨美食最狂像是南西店鼎泰豐小籠包熱銷累計1百萬顆、檀島香港茶餐廳極品蛋塔熱銷1萬顆。米其林星級了凡招牌油雞腿飯狂銷千碗。此外，排隊美食也提供安心宅配到家服務，包括SAKImoto生吐司、AUNTIE ANNES蝴蝶餅等。

在疫情艱困環境下，也造就出創新服務方式，新光三越特別針對銀級以上會員推出貼心的專屬「購物管家」服務，推出後已服務了數百位高消主顧客的需求。此外，一般顧客也可透過專櫃電話加入新光三越「熟客系統」，由專櫃人員透過手機同步看商品及結帳，疫情期間為消費者帶來更便利安心的購買方式。未來持續推動，不論一對一的專屬「購物管家」服務或「熟客系統」都可帶給顧客賓至如歸的客製化購買環境，可謂百貨業最強服務術。

此外，新光三越的app精選優惠更讓民眾居家安心線上購物，一鍵購買送到家，統計台北三店各項熱銷榜，包括飛利浦健康氣炸鍋熱銷近百台、LE CREUET磁盤熱銷近300組，新光三越推出的超市箱購狂銷400箱。日清零膽固醇菜籽油熱銷30箱、斗南越光米熱銷20箱。

居家防護神器DYSON甲醛偵測涼暖空氣清淨機熱銷近50台、LGPuriCare 口罩型360°空氣清淨機熱銷10台。3C方面，SWITCH近百台銷售一空、IPAD狂銷近300台、小米系列商品熱銷100台。

新光三越 疫情 鼎泰豐 Dyson

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