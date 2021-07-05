疫情重創 士林夜市四家關一家、五種行業狂收店

欣元商仲針對台北市135個店面商圈，10米以上主要路段店面進行調查，總數共10,956家，空置店數710家，整體空置率是6.48％。

其中店面空置率超過10％以上有7個商圈，其中以文林路、大東路為主的土林夜市，商圈內店面共有252間，多達70間空置，空置率高達27.7％，等於每四家就至少有一家關門，排名第一，預估至少需要2~3年來消化調整。

其他知名商圈店面空置率達10％以上的有微風廣場、東區、中山晶華、天母、公館及西門町。民生圓環、站前、永康街商圈的店面空置率則約在7~9％之間。

另外統計近2年收店裁撤據點最多的行業，餐廳收店最多，第二至第五分別是服飾、皮鞋、旅行社、伴手禮。

欣元商仲總經理焦文華表示，第二波疫情再起，發布第三級警戒，半封城狀態，人流停滯，對內需零售業衝擊非常大，疫情是壓垮內需產業的最後一根稻草。

焦文華指出，這次調查整體的平均店面空置率達6.48％，僅比3年前的5％左右略高一些，主要是房東認清事實，這2、3年平均租金調降幅度約在3成，東區、西門町及士林夜市的部分房東，租金最多有降租4~5成，部份租金行情甚至已跌回15年前的租金水準。

這次第二波疫情警戒限制人流，導致多數零售業的營收都大幅衰退5~9成，目前已持續第二個月，多數的中小企業週轉金通常只保留3~6個月，何時能解封開放才是重點，如果持續無法解封，口袋不深的企業，恐將面臨倒閉收店的危機。

焦文華表示，短期幾個月內，店面空置率可能還會向上攀高，但不會太多，今年租金大幅調降，很多行業及公司嗅到景氣可能反轉向上的契機，已提前卡位展店，如超商、超市、冰品、咖啡、洋酒專賣、寵物用品、診所、藥局等行業，未來將是零售業的市場贏家。