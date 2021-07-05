快訊

傳數十萬AZ疫苗7月7日到貨？ 指揮中心回應了

7月12日分區解封？ 陳時中曝新策略：不會以縣市為單位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情重創 士林夜市四家關一家、五種行業狂收店

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
士林夜市資料照 記者游智文／攝影
士林夜市資料照 記者游智文／攝影

欣元商仲針對台北市135個店面商圈，10米以上主要路段店面進行調查，總數共10,956家，空置店數710家，整體空置率是6.48％。

其中店面空置率超過10％以上有7個商圈，其中以文林路、大東路為主的土林夜市，商圈內店面共有252間，多達70間空置，空置率高達27.7％，等於每四家就至少有一家關門，排名第一，預估至少需要2~3年來消化調整。

其他知名商圈店面空置率達10％以上的有微風廣場、東區、中山晶華、天母、公館及西門町。民生圓環、站前、永康街商圈的店面空置率則約在7~9％之間。

另外統計近2年收店裁撤據點最多的行業，餐廳收店最多，第二至第五分別是服飾、皮鞋、旅行社、伴手禮。

欣元商仲總經理焦文華表示，第二波疫情再起，發布第三級警戒，半封城狀態，人流停滯，對內需零售業衝擊非常大，疫情是壓垮內需產業的最後一根稻草。

焦文華指出，這次調查整體的平均店面空置率達6.48％，僅比3年前的5％左右略高一些，主要是房東認清事實，這2、3年平均租金調降幅度約在3成，東區、西門町及士林夜市的部分房東，租金最多有降租4~5成，部份租金行情甚至已跌回15年前的租金水準。

這次第二波疫情警戒限制人流，導致多數零售業的營收都大幅衰退5~9成，目前已持續第二個月，多數的中小企業週轉金通常只保留3~6個月，何時能解封開放才是重點，如果持續無法解封，口袋不深的企業，恐將面臨倒閉收店的危機。

焦文華表示，短期幾個月內，店面空置率可能還會向上攀高，但不會太多，今年租金大幅調降，很多行業及公司嗅到景氣可能反轉向上的契機，已提前卡位展店，如超商、超市、冰品、咖啡、洋酒專賣、寵物用品、診所、藥局等行業，未來將是零售業的市場贏家。

資料來源／欣元商仲
資料來源／欣元商仲

租金 疫情 零售業

延伸閱讀

疫情衝擊 觀光業者籲讓相關從業人員優先打疫苗

解封與否陷兩難 國人應有第三選擇

各行業微解封有望？蘇貞昌：本周報告有關指引

暑輔暫停、補習班停業 家長憂解封後孩子暑假沒人顧

相關新聞

疫情重創 士林夜市四家關一家、五種行業狂收店

欣元商仲針對台北市135個店面商圈，10米以上主要路段店面進行調查，總數共10,956家，空置店數710家，整體空置率是...

林口媒體園區動土 三井複合式商業設施估2024年開幕

日本三井不動產於林口區加碼投資44.46億，興建地下1層、地上4層複合式商業設施，2日在遵守防疫措施下開工動土，預計20...

信越日本總社證實 晶圓盒產品和主要客戶談判漲價

日本市場先前傳出信越集團晶圓盒產品線將在7月起漲價，今日信越集團日本總社回應本報記者求證提到，確實修改半導體晶圓傳輸盒的...

長榮2.4萬TEU貨櫃輪 將於7月底交第一艘船

航運陷入多空交戰，以現在的市場運價，今年交船數量愈大的海運業者，將成最大贏家。長榮（2603）全新訂造全球最大型的2.4...

新北都更二箭2.0上路 鼓勵建商整合舊社區來都更

新北市推出都更二箭1.0提供開發商興建大樓時回饋公共設施來增加容積率，執行2年共有80件申請案，不過有很多民眾表示，他們...

林口三井砸44億擴建Outlet 創造2千個工作機會

林口三井Outlet近期為二期工程動土，投資44.46億打造地下1層、地上4層建築，除再增加90間店鋪和原有Outlet...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。