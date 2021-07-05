新北都更二箭2.0上路 鼓勵建商整合舊社區來都更

新北市推出都更二箭1.0提供開發商興建大樓時回饋公共設施來增加容積率，執行2年共有80件申請案，不過有很多民眾表示，他們與也想參與都更，但都被卡在釘子戶。新北市政府處決定推出都更2.0，以提供主要幹道地區基地容積率做誘因，吸引建商主動整合小基地，昨日已正式上路，計畫長達4年，盼能藉此改變城市風貌。

新北市2019年7月3日推出都更二箭政策，讓建商向市府申請，回饋公共設施的方式來換取容積率，政策執行2年共計80件申請案，共獲得捐贈面積2萬3370平方公尺，包括公共托育中心、公共托老中心、公共化幼兒園、社會住宅、辦公空間，不過仍有民眾認為這樣的都更方式有問題。

民眾林先生指出，他住在巷弄間的老房子，與周邊鄰居都希望能夠都更，住在新大樓，不過卻有少數住戶不願參與都更計畫，也沒有大型建商願意出面整合，這樣下去大概一輩子都很難都更成功。

新北市都更處經考量後，決定推出都更二箭2.0升級版「新北市政府辦理跨街廓都市更新容積調派專案計畫」，希望增加擁有統合能力的大型建商主動來整合老舊社區，翻轉城市。

新北市都更處表示，「都更二箭2.0」內容主要是讓建商將面積達200平方公尺的小基地整合至100%同意都更，只要符合相關資格，便可將其容積以等價換算方式併入面積達2000平方公尺且至少寬20公尺以上計畫道路旁的大基地集中開發，將提供最高20%基準容積加給，作為實施者與地主雙方參與誘因，而原本的老舊社區將變為綠地，提供周邊居民休憩空間。