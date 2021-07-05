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信越日本總社證實 晶圓盒產品和主要客戶談判漲價
日本市場先前傳出信越集團晶圓盒產品線將在7月起漲價，今日信越集團日本總社回應本報記者求證提到，確實修改半導體晶圓傳輸盒的價格，同時已經開始與主要客戶就提高價格進行談判。
信越聚合物株式會社總部在回應的信件中提到，目標半導體的晶圓傳輸盒產品線調高價格20%。
依據信越聚合物株式會社先前在6月18日發新聞稿提到，受原材料和運輸成本快速上漲的影響，公司一直在努力降低成本，但已達難以自行吸收的境地。
此外，近期半導體市場行情的快速變化，迫使信越進一步加強半導體晶圓運輸箱的產銷結構。因此，考慮到三點情況包含半導體晶圓傳輸原料與副料穩定採購、穩定供應系統進而增加矽產量、擴大備援等，信越將提高半導體晶圓裝運箱的價格，並從 2021年7月1日起的採購訂單開始生效。
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