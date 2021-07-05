林口三井砸44億擴建Outlet 創造2千個工作機會

林口三井Outlet近期為二期工程動土，投資44.46億打造地下1層、地上4層建築，除再增加90間店鋪和原有Outlet串聯外，也將強化數位科技導入館內如娛樂、健身等服務，預計2024年開幕，可望為在地創造至少2千個就業機會。

林口三井Outlet是日商三井不動產集團在台商業設施開發首案，2016年1月營運已有220間店鋪。三井集團2日為Outlet二期動土，完工後總店鋪將達310間，成為北台灣最大規模購物商城。

二期工程為市府在林口區推動「媒體園區」其中1塊地，媒體園區共4塊基地，去年完成招標，分別由三井集團、東森國際、三立（2塊）進駐，而媒體園區則屬市府「影視城計畫」二期，首期由民視進駐，三期「影視育成支援區」預計明年10月在林口工一重畫區完成配地。

經發局表示，林口三井Outlet二期完工後，會強化影音產業發展，規畫在館內設置多媒體互動及數位遊戲設施，親子娛樂上也會結合影音及娛樂主題；另因運動風氣盛行，影音科技會導入健身房，讓顧客掌握自己運動狀況。

市長侯友宜表示，三井已取得「綠建築銀級」標章，未來設施將採用降低環境載負規劃，包含戶外開放空間植樹達法定數量2.5倍，公共區域採用節水設備與LED照明燈，應對疫情新生活，也會安排外送專用動線。

經發局預估，營運後預計可提供至少2千個工作機會。議員蔡淑君表示，三井Outlet造福很多林口、龜山、泰山居民，三井對員工訓練的表現也很滿意。

蔡淑君指出，要注意是當整個媒體園區4塊基地同時動工到完工後，對林口的交通衝擊，請市府要好好評估。

交通局回應，有關交維計畫，因林口三井二期工程一旁就是國道1號，營運後會在文化二路上設置專屬車道進入停車場，避免車子卡在一起，等其他3塊基地完成後，也會請負責的3間企業成立聯合交控中心，才不會各自為政，且每3個月要提出1次監控報告，等營運9年半後再改成每半年1次。