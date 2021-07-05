「首席公館」突破彭淮南300萬防線？顏炳立揭真相

豪宅市場近日傳出豪宅王易主，首席公館頂樓戶以總價約12.8億元成交，扣除車位每坪達326萬元，一舉突破彭淮南300萬元防線。不過，戴德梁行董事總經理顏炳立表示，首席公館有100多坪露台，扣掉露台價格，每坪約296萬元，沒有超過300萬元。

首席公館位於信義計劃區指標豪宅松仁路，近日傳出創見資訊束家以萬安科技名義購入25~27樓頂樓戶，成交總價約12.8億元，扣除車位後，每坪單價達326萬元，擠下元利信義聯勤每坪299萬成交價，成為新豪宅王，不過，實價資料尚未揭露。

顏炳立近日分析第二季房地產市場指出，國內豪宅市場仍是帶刺的玫瑰，孤芳自賞，只有少量自用置產，價難漲。

他說，就他了解，買方買的頂樓戶，含有100多坪，作為游泳池的露臺面積，露台並未計入權狀坪數，但實際上仍算錢。一坪326萬是將總價直接除以權狀坪數，但依照專業算法，應將再扣除露台價格，再將總價除以坪數，才是實際行情。

顏炳立說，露臺合理的行情是樓上房價均價的3分之1，等於該戶露台一坪將近100萬元，100多坪的露臺，價格要1億多元，這部分扣除後，頂樓戶每坪成交價約296萬元。

顏炳立表示，實價揭露首席公館23樓每坪單價是270.7萬元，頂樓戶每坪296萬元，是合理行情，並未突破每坪300萬元的豪宅天花板。