茂生農經股東會通過 每股配發2.5元股利

茂生農經（1240）今（5）日召開股東會，通過配發股利2.5元，其中，現金股利2元、股票股利0.5元。董事長吳清德表示，新年度持續提高高附加價值產品，對於今年營運展望維持審慎樂觀的看法。

茂生農經條龍布局發酵，於今年禽畜飼料、養殖及蛋品三大業務持續成長，累計第1季稅後純益為3348萬元，每股稅後純益為0.96元；1-5月的營收為11.32億元，年增率達24.81%，第2季的獲利還可望穩定向上成長。

根據2020年的營收概況來分析，禽畜飼料占營收比約59%，養殖收入達15%，蛋品收入19%，大宗原物料買賣約占5%，還有其他收入。去年茂生農經看好黃、小、玉等原料價格走勢，全面增加原料採購布局數量，第1季原料的成本比去年更有競爭力。

消費者對於食品安全的高標準，反而對於長期深耕的食安布局的茂生農經有利，搶攻利基型市場，選擇走入利基型的飼料市場，打造一個全新產業生物鏈，開發出各種無藥殘生產製程，推出動物精準營養飼料、低污染環保飼料等；隨著「宅經濟」效應市場需求改變，國人對於民生雞豬肉、蛋品的消費上也跟著增加

並且開始進軍一條龍的產銷方式，今年蛋品布局會有不錯表現，2020年訂購的洗選投備，已進入試產，由每小時洗選1萬顆雞蛋提升到8萬顆，盒裝蛋陸續打入連鎖超市，包括全聯、大潤發等通路，以自有品牌「富翁牌」為主進行銷售；推估2021年蛋品業務年增率有機會大幅成長，將是推升茂生營收、獲利成長新動能。