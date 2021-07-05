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台泥發展環保水泥 籲政府鬆綁水泥成分限制

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

「碳中和」議題成為熱門顯學，台泥（1101）超前部署，除了已在西非象牙海岸打造完成環保水泥廠，另外也插旗喀麥隆，在當地建置的環保水泥新廠目標明年上線。台泥董事長張安平今（5）日呼籲台灣政府應該與時俱進，鬆綁對水泥成份的限制。

張安平今天參加台泥股東會後的線上記者會，他表示，根據2015年的巴黎協定，到2050年全球要達到碳中和的終極目標，他認為大家必須開始有個觀念，無形的碳排放其實是有成本的，未來「碳」應該有價格。針對歐盟宣布2023年要開始實施碳關稅，他舉雙手贊成，因為徵收碳稅對於減碳的效果是最快速的，這對地球有好處，但是對水泥業等高碳排行業而言，將是個不小的挑戰。

對此，台泥超前部署，他揭示台泥未來發展的三大主軸包括水泥、能源及廢棄物處理。

在水泥本業方面，台泥積極投入發展各種水泥製程的替代原料和燃料，以台泥象牙海岸廠為例，台泥在當地生產最新的環保水泥，比起一般水泥廠的熟料，可減少70%的二氧化碳路徑。另外台泥也複製相關經驗，正在喀麥隆打造新的環保水泥廠。

張安平認為，面對2025年的碳中和目標，台灣政府應該與時俱進，台泥想在台灣發展環保水泥，但卡在中央標準局對於水泥成份的限制，要求熟料比重必須超過95%。張安平強調，其他各個國家都沒有這樣的限制，如果水泥能達到規定的強度、達到毒性的限制等，不應該去限制水泥的成份比重，建議這部分應該要鬆綁。

台泥 環保 象牙

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