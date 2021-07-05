網家與國內多家企業 投資物流新創Pickupp

物流科技新創Pickupp今天宣布再度獲亞太區戰略投資者注資，累計至今A輪融資總額約1,500萬美元。本輪A+注資包括台灣電商網路家庭（PChome）及轉投資的基石創投領投，現有投資者太古地產、新投資者包括台灣的國泰創投、Drive Catalyst（遠東集團旗下創投機構）、香港的怡和集團及Zipx共同參與。Pickupp將利用資金加速拓展台灣新市場，並深化公司在香港、新加坡和馬來西亞等主要市場的服務整合與市場影響力。

Pickupp於2016年成立，最後一哩送貨服務及專有開發的技術受到客戶青睞，並應用在跨國企業、物流零售以及電子商務營運上。Pickupp在2020年成立一站式網上銷售物流平台Shop On Pickupp，協助有意轉型至線上經營的個人店家與中小企業延伸更多元的觸角，獵得商機。

Pickupp聯合創辦人及行政總裁彭子楓表示，本輪資金將用作拓展台灣及其他市場，同時因應各市場需求，持續增加產品多樣性。由去年3月至今，疫情期間Pickupp的用戶增長250%，亞太區內擁有逾十萬位送貨員。Pickupp成為跨國企業的最後一哩，在台灣Pickupp也是網路家庭的物流及電商合作夥伴，以加強其最後一哩物流方案。