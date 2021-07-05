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求生傳聞中！羅志祥豪宅爆5戶交易 單價6年新高

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
文心AIT。圖／台灣房屋提供
文心AIT。圖／台灣房屋提供

藝人羅志祥日前被傳出售四戶內湖「文心AIT」求生，羅出面否認。實價揭露， 文心AIT確實在3、4月間一口氣交易5戶，不過，都不是羅志祥所擁有的17樓、23樓戶。

近期交易的5戶，分別為5樓，16樓，21樓兩戶，以及24樓戶。其中24樓戶為實價揭露迄今最高樓層，總價約1.38億元，每坪116萬，也創該社區近六年來新高。另外，5樓戶原屋主以7658萬取得，今年3月以8100萬出售，持有8年獲利442萬元。

觀察最近5筆交易，除了低樓層5樓戶外，其他樓層成交單價都破百萬。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，內湖由於內湖有許多電視台和企業總部，吸引不少藝人、媒體工作者及新創企業主就近置產，藝人羅志祥就買了多戶文心AIT，另外歌手林俊傑買進的「長虹天璽」、Ella入住的「麗池會」，都是內湖知名豪宅。

張旭嵐指出，「文心AIT」位於內湖路，正對美國在台協會，又有知名住戶，因此在內湖豪宅中指名度高。

文心AIT最高單價為17樓戶，2013年以每坪134.7萬成交，近6年成交單價多在100萬至107萬元，此次單價衝上116萬元，主要是該戶樓高僅次於頂樓戶的樓中樓，目前該棟最高樓層25、26層樓中樓戶，尚未出售，未來交易價格應會再拉高。

台灣房屋集團趨勢中心統計今年內湖單價破百萬元的豪宅排行榜，共計有9筆交易，其中文心AIT就佔了四筆。

單價最高的是「碧湖畔」18和24樓，分別以單價140.8萬和139.7萬登上前兩名寶座；長虹天璽20樓單價118.1萬元，排名第三，第四名就是今年三月24樓的「文心AIT」116萬，第五名則是雙湖匯28樓的110.9萬。

張旭嵐指出，近年利率低、市場資金充沛，加上豪宅價格多有下修，高資產族投入不動產的意願提高不少，即使房地合一2.0上路，由於豪客長期持有不是難事，遇到喜愛物件釋出，仍會積極搶進，作為第二屋長期置產，或幫子女置產。

資料來源：內政部實價登錄網。台灣房屋提供
資料來源：內政部實價登錄網。台灣房屋提供

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