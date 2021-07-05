長榮2.4萬TEU貨櫃輪 將於7月底交第一艘船

航運陷入多空交戰，以現在的市場運價，今年交船數量愈大的海運業者，將成最大贏家。長榮（2603）全新訂造全球最大型的2.4萬TEU(20呎櫃)貨櫃輪，預計將於7月底交第一艘船，預計共有4艘2.4萬TEU新船將交船投入營運；隨著現在一船難求，長榮新船加入的效益可期。

遠東-歐洲、遠東到美東的運價連13漲，漲幅及運價都創新天價，最新一周，每TEU(20呎櫃)達6, 789美元，較前一周上漲307美元，漲幅達4.78%；遠東到美東FEU（40呎櫃）運價破9200美元，達9254美元，刷出新天價。這樣短期間的上漲，確實會讓許多沒有簽定長約的業者會吃不消。

全球這次再度注意到長榮海運的「綠色大奇蹟」，在景氣谷底，長榮大膽進場訂造許多新船，全球競爭力不容小覷；全球海運市場翻揚後，大家都在注意，哪些海運業者有新船舶要加入，放眼望過去，長榮海運目前手中準備交船的訂單也是全球第一名，業界推估，長榮集團的新船全交後，全球排名有望由現在的第7名再上升到第5名。

根據國際專業期刊統計，長榮海運目前總船舶數202艘，總運力為1,362,385 TEU，2021年又訂14艘，增加的運力為98,000 TEU，未來已訂船待交的數量為61艘，其中，2021年是交船大量期，將交33艘，其中，上半年已經交14 艘，總運力增加98,000 TEU，7月開始包含2.4萬TEU的大船交船外，還有19艘要交船，總運力再增加165,900 TEU。