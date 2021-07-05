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台泥股東會通過 每股配發3.5元現金股息

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導
台泥董事長張安平（本報系資料庫）
台泥董事長張安平（本報系資料庫）

台泥（1101）今（5）日召開股東會，董事長張安平表示，水泥只是介面，台泥將致力成為「處理人類文明與大自然複雜關係的綠色環境工程公司」，未來公司發展三主軸包括水泥、能源與廢棄物處理。

不畏新冠肺炎疫情的衝擊，台泥去年繳出亮麗成績單，全年稅後純益250.99億元，比前年逆勢成長3.7%，續創獲利歷史新高，連續三年大賺超過200億元，換算每股純益高達4.32元，今天股東會正式拍板每股配發現金股利3.5元，對照台泥今天開盤股價50.9元，現金殖利率達6.9%。

另外台泥今天進行董事會改選，張安平再度以最高票，當選新任董事。

張安平表示，從2015年的巴黎協定到關鍵的2050年，已過了三分之一，為了達到2050年碳中和的終極目標，台泥將全力轉型成為綠色企業，公司未來發展的三主軸包括水泥、能源與廢棄物處理。

台泥 股東會 廢棄物

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