北市你上工我加薪專案 提供逾6,000工作機會

北市府在疫情當下，為協助缺工產業補足人力需求，推出「『你上工，我加薪』千人上工加2萬就業專案」，北市勞動局長陳信瑜表示，截至目前統計，共招集175家廠商，提供6,644個工作機會，參與企業皆經過審核為優質企業，歡迎民眾踴躍利用線上投遞履歷。

北市勞動局已推出的「『你上工，我加薪！』千人上工加2萬專案」，線上投遞履歷開放至8月15日截止，企業同在此時間前僱用勞工，才可請領即時進用獎勵金最高補助1萬5,000元。勞工就業滿3個月，北市府再給予防疫就業加給，全職可領最高補助2萬元、兼職最高1萬元。

陳信瑜表示，自6月10日推出起，從111家企業、5,559個工作機會，短短兩周內成長爆棚，截至目前統計有175家廠商、6,644個工作機會，工作機會數再破千、增長兩成，企業家數成長率也高達六成，職缺也將日日更新，並強調參與的優質企業，無減班休息、大量解僱、重大勞資爭議等問題，勞動局持續為民眾作第一線把關。

陳信瑜說，此次專案與優質企業相輔相成，給予勞工眾多工作機會，許多企業在近期調整人力分配、工作模式，連帶影響各產業所釋職缺，又以電商崛起、數位轉型、遠距商機等橫跨產業多元，並提供近六成以上無經驗可的工作機會。

陳信瑜指出，職缺類別包含網購理貨專員、社群創意影音編輯、PHP軟體工程師等，全職平均月薪達36K以上、兼職平均時薪169元。上市上櫃公司包括欣興電子（3037）、頎邦科技（6147）、大毅科技（2478）等超過30家企業。

目前有缺工需求包括製造業、運輸物流、批發零售業等產業，如在此時思考轉換跑道的民眾，不妨從中尋求適合自身職缺，可參考從事IC 載板相關製造的「景碩科技（3189）」，是本次提供最多工作機會數的企業，高達461個。

人力資源處李處長也表示，因應疫情加大力度徵才，非常鼓勵應屆畢業生、轉行轉業者前來應徵，累積知識、技術基礎外，以長期進用為目標，招募職缺CAM助理工程師、技術員、品檢員等無經驗也可嘗試。

至於餐飲業受疫情影響，以門市經營備受衝擊及考驗，更要在眾多競爭市場中找出新的經營模式。北市就服處統計，投遞履歷數最高的吉野家，吸引眾多中高齡者投遞，即便餐飲業尚未開放內用，門市人員類職缺依舊熱門，並表示配合北市府推出的紓困方案，能協助企業招募人才。

北市就服處補充，欲知詳細資訊，請上台北就業大補帖網站瀏覽或投遞就業專案職缺，另有就業專案相關問題，請電詢就業服務專線02-23085231洽詢。