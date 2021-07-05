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保瑞集團子公司宇泰欣藥業 更名為「保瑞聯邦」

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

保瑞集團（6472）今（５）日宣佈，為整合旗下經銷代理事業與集團品牌，子公司宇泰欣藥業正式更名為「保瑞聯邦股份有限公司Bora Health Inc.」，更名完成後，預計於今年度完成保瑞聯邦與聯邦化學的整合計畫。

未來，保瑞集團旗下國際委託研發暨生產服務(CDMO)與經銷代理兩大事業主軸，將整合品牌資源，專注各自在製造與銷售事業的全球發展，以期創造更大的價值與效益。

保瑞表示，集團持續強化在國際委託研發暨生產服務的實力，努力邁向「讓世界看到保瑞做的藥」的目標，在打入全球製藥供應鏈的同時，也透過代理經銷事業，積極佈局國內藥品與保健食品市場，由集團旗下子公司宇泰欣藥業主力消費性保健品市場銷售，聯邦化學製藥則主力處方用藥市場。

隨著集團持續的擴大與成長，品牌的重整為保瑞的長期發展策略之一，此次保瑞集團的組織重整，目標在整合與拓展集團旗下處方藥物、非處方藥品與消費保健品之代理及營銷事業，擴大事業規模與品牌效益。

保瑞表示，宇泰欣更名為保瑞聯邦後，將由保瑞集團董事長盛保熙續任董事長職，保瑞CDMO與經銷代理事業獨立後，更可專注各別事業發展，並透過保瑞於國際市場建立的品牌知名度與代工平台優勢，助益保瑞聯邦未來於全球市場拓展經銷代理事業，以一致的品牌，創造更多元的價值。

保瑞 長盛

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