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久陽加速子公司榮福IPO 今年營運前景可期

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
久陽精密董事長孫正強。（久陽精密/提供）
久陽精密董事長孫正強。（久陽精密/提供）

久陽精密（5011）董事長孫正強展望今(2021)年營運，集團將持續深化多元經營及環保綠能，並積極推動各項計劃，未來獲利動能持續增強，集團布局將更完整。

久陽去(2020)年營收創歷史新高，達18.25億元，董事長孫正強表示，去年受疫情景氣不佳，淨損6,625萬元，但同步開發扣件製程AIOT計畫，創新研發、技術紮根，並降低生產成本，在今年導入工業4.0計畫，傳統製程全面系統化，提高良率及強化產能效益，將有助於提升獲利能力。

受惠於美國大基建政策及歐美地區逐漸解封，基礎建設陸續展開已帶動市場需求，目前全球鋼市供需吃緊，螺絲產品結構改變。久陽產品內六角螺栓，品項完整並具市場競爭力，將帶動另一波訂單熱潮，尤其是近期俄羅斯對出口鋼品課徵臨時稅，原物料不斷上漲，鋼價飆升，久陽已儲備足量的低價庫存，與集團內原料成品運輸上下游整合，利差擴大，將為下半年營運榮景帶來貢獻。

此外，多元化布局也逐漸發揮效益，子公司台鋼運輸，初期以承接集團內部運輸需求為主，業績及獲利穩定外，也開始拓展集團外的客戶，已規劃購置車輛組建車隊，增強營運競爭優勢。去年成立的子公司台鋼環保，氧化碴、還原碴清運事業穩定成長，並極積規劃廢棄物資源化、產品化的再利用及資源循環相關製程。

去年加入久陽的生力軍榮福公司，積極發展業務，除了既有的新竹市焚化廠操作業務外，先後取得彰化縣溪州資源回收廠焚化爐操作勞務專案、台東縣廢棄物能資源中心效能提升統包工程，目前積極準備於7、8月投標高雄岡山及台南城西兩座焚化爐標案，並持續爭取台中文山、高雄南區、屏東崁頂等多項焚化爐標案。榮福子公司台鋼能源公司以再生能源發展為主要業務，初期進行太陽能屋頂建置，位於彰濱第一座太陽能案場已併聯發電，將發揮減碳節能綜效，獲利動能持續增長。

目前榮福公司規劃申請股票上市(櫃)，並在今日久陽的股東常會通過，若股票能順利掛牌久陽除了有業外收益可期外，可讓久陽往集團化邁前一步。

太陽能 焚化爐 廢棄物

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