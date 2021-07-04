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柯文哲：疫苗施打第七類「是在製造特權疫苗」

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導
台北市長柯文哲今（4）日表示，他不贊成疫苗施打順序「第七類」，什麼叫對國家安全、社會運作有重要性？圖為疫苗接種示意圖。本報資料照片
台北市長柯文哲今（4）日表示，他不贊成疫苗施打順序「第七類」，什麼叫對國家安全、社會運作有重要性？圖為疫苗接種示意圖。本報資料照片

台北市長柯文哲今（4）日表示，他不贊成疫苗施打順序「第七類」，什麼叫對國家安全、社會運作有重要性？這是國家自己在製造「特權疫苗」。他說每天都有人來關說、請託，要把那些人員列入疫苗施打第七類，每天在那邊argue（爭吵），最直接的邏輯應該是按照年齡順序往下打。

對於7月12日要不要解封，柯文哲表示，解封已經不是醫學問題，他以美國為例，上周五新增1.8萬個確診案例，但照樣全境解封；日本東京三次緊急事態宣言，最後也一樣受不了又解封，因為考慮到經濟活動以及人民生活，特別是在自由民主國家，很難用強制手段。

柯文哲表示，解封與否不僅在於醫學，更在於國民接受什麼樣的新常態？不過最終還是疫苗要打。

話鋒一轉，柯文哲提到，他個人不太贊成第七類疫苗施打對象，到底何謂「維持國家安全及社會機能正常運作者」，像是公車司機重要，難道捷運站站務人員就不重要嗎？他認為這是在製造特權疫苗。

柯文哲說，因為有了第七類，每天都被關說，也不要說被關說啦，應該說請託，每天在那邊爭執誰可以列第七類，他認為依據年齡順序往下施打是較好的方式。

新冠疫苗 柯文哲

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