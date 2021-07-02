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Armani品牌從嘉裕轉到台元紡織 嘉裕獲利變好了

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

嘉裕(1417)2日公告董事會決議結束Armani代理業務。嘉裕公司表示，品牌方於110年第2季同意移轉代理權，經公司董事會決議，擬自110年7月2日結束 台灣Armani代理業務。經評估110年6月30日相關資產帳面價值，並參酌第三方會計師 所出具之評價報告，同意以總價新臺幣1億3,50萬元整（未稅）為對價，出售相關資產予關係企業台元紡織股份有限公司，並於同日與關係企業台元紡織，簽署資產轉讓契約。

Armani 與裕隆集團的關係始自已故的裕隆集團董事長嚴凱泰。嚴凱泰在2004年一手引進他最鍾愛的義大利精品服飾品牌Armani西裝，為人津津樂道。不過嘉裕營運欠佳，裕隆入主後，嘉裕多數時間處於虧損狀態，最近已連續八年本業虧損。

去年11月嘉裕公告，擬在今年首季移轉台灣Armani品牌服飾代理業務予台元紡織，目前正與品牌方協商中，包含台灣代理權、存貨轉移、百貨業者合約等；另外中國大陸代理業務仍將留在嘉裕旗下繼續發展，以發揮資源妥善配置效益。

經歷多時與品牌方的協商，嘉裕2日終於將相關程序完成，從此Armni不再歸屬於嘉裕，轉移到母公司台元紡織。對於裕隆集團來說，台元紡織並未公開發行上市，同時又保留嚴凱泰當年最愛的品牌，成為集團最佳配置。

對嚴陳莉蓮來說，接掌嘉裕，大手筆改造嘉裕，並切割嘉裕Armani台灣代理業務，移轉給同集團的台元紡織，交由更有本錢資源的台元負責經營，幫助嘉裕營運止血。開源、節流雙策略同步開展，成功奏效，嘉裕今年第1季果然交出超亮麗的獲利成績單。

裕隆集團 嚴凱泰

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