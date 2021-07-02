松菸助品牌度過疫情 三級警戒園區店面免租金

三級警戒將近50天，松山文創園區室內外區域全面暫停對外開放，園區的松菸風格店家及松菸創作者工廠品牌，業績全都掛零，面臨重大挑戰。園區為了幫助品牌度過難關，只要是三級警戒期間，店面都免收租金，目前延長到7月12日。

園區表示，如降為二級警戒也有減租優惠，藉由實質補助，讓這些文創品牌獲得幫助，一起共體時艱，度過疫情衝擊，三級警戒期間進駐園區的文創品牌，也積極找尋新出路、新商機，像擅長將竹編工藝的「本質創作室」創辦人李雅靖，在她的巧手之下，竹編融入現代設計，並與其他自然材質如玻璃、陶藝和金屬等相結合，交織出創新作品，也讓傳統竹藝走出新的道路。

李雅靖表示，疫情發生前，品牌營收大部分以產品銷售為主，約佔八成，但發生疫情後，線上DIY課程變得熱絡，目前拉升到六成，甚至還有國際精品品牌也找上她，開設專門針對VIP客戶的線上課程及材料包，接踵而來的異業合作也彌補實體店面無法營運的缺口。

兼具科學與美感的「賽先生科學工廠」旗下新品牌「小獵犬號」，主打生活風格，呈現科學優雅的一面。老闆娘Mandy說，去年爆發疫情以來，預期業績會受影響就開始準備，包括暫緩展店計畫、人事遇缺不補，也慢慢將實體的體驗課程轉為線上。

像是很受親子歡迎的華德箱植物生態瓶課程，目前正在嘖嘖集資，以材料包搭配線上課程方式販售；除此之外，Mandy也看好歐美疫苗覆蓋率提升，疫情緩和，經濟好轉也帶動消費力道，積極布局國外市場，包括參加展會、找網紅合作等，疫情前國外市場原本僅佔品牌營收20%，目前已上升至50%，佔業績一半。

用紙做的台灣數位相機品牌「紙可拍」，在疫情爆發後，業績一路下滑，讓創辦人林秋吉思考尋找新商機。

他發現酒精噴霧漸漸成為許多人隨身必帶的小物，但大部分都是塑膠材質外型不美觀，玻璃材質又很厚重，他研發只有名片般大小的不銹鋼酒精噴瓶，外型也兼顧設計美感，一開賣就破千瓶，還獲總統府採購作為外賓伴手禮。