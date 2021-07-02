抗疫衝業績！千葉火鍋餐廳改裝超市 配直播秀搶客

面對疫情持續升溫，全台擁有26家分店的「千葉火鍋」，為減少營業損失，別出心裁推出員工線上直播大秀絕活，在網路上賣起鰻魚、原肉、海鮮及水果等產品，以低價、到店取貨免運策略，吸引消費者目光。

全國進入疫情三級警戒，嚴重衝擊餐飲服務業，以千葉火鍋為例，單月損失就達3,000萬至4,000萬元，為讓了集團止血，員工想方設法推出各項活動，以刺激消費，但以目前推出的外帶鍋物、便當為例，根本杯水車薪，業績只占營業成本的1%。

為減少集團損失，千葉火鍋集團員工即日起開啓線上直播大秀絕活，在網路銷售鰻魚、原肉、海鮮、水果，以低價、到店取貨免運策略吸引消費者目光。

千葉火鍋說，國內三大宅配公司因受疫情打擊，新竹以北暫停收件，千葉火鍋為解決民眾需求，結合自家物流車隊，再把民眾直播訂購商品，配送到全台千葉火鍋店家。

此外，全台千葉火鍋也改變營運策略，將原本的餐廳規劃成為「超市」，販售大包裝肉品、糖果、飲料及海鮮，以量制價推出平易近人商品，意外獲得民眾喜愛。

而從7月起，千葉火鍋超市更規劃販售生活用品，包括洗碗精、洗手乳、衛生用品、消毒用品等，都可以買得到。

因應疫情，店家也採嚴格人流控管、與每個小時進行消毒作業，比起量販商場，千葉火鍋超市販售商品明確，讓消費者可在30分鐘內一次購足所需商品，讓防疫來買物資的民眾，買得便宜、買得開心、一次購足。

全台千葉火鍋更成立各地區line群，目前擁有近20個line群，提供各地區消費者線上服務，只要有想吃的美食，來群裡許願，幾乎都可滿足各種不同需求，成功線上帶動線下商店消費，以千葉線上直播宣傳，帶動商城產品銷售，吸引來客再購買外食美食。

目前，全台千葉火鍋超市配合的門市有：林口、宜蘭、三重、南崁、淡水、五股、新竹、忠孝、苗栗、文心、豐原、彰化、埔里、斗六、嘉義、楠梓、大昌、屏東及台東店，而外帶結合直播、超市，預估可為集團來帶約5%至10%業績。