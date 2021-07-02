郭冠群：鈺叡收購菱光合法 不涉入東元經營權之爭

鈺叡董事長郭冠群今(2)日表示，該公司公開收購菱光（8249）股票，乃基於看好產業的未來性，經過審慎評估後才做此投資決定，既符合政府創投及股市法規，也強調絕不介入東元（1504）的經營權之爭，對於近日媒體報導造成達勝伍股東困擾感到非常遺憾。

以下為鈺叡公司今日發布的新聞稿內容：

針對近日媒體報導，有關達勝伍創業投資股份有限公司（下稱「達勝伍」）所投資的鈺叡股份有限公司，對菱光科技股份有限公司（下稱「菱光」）進行公開收購一事，及創業投資商業同業公會理事長邱德成先生昨日（7/1）於媒體公開指稱：「達勝伍創投經由持股五成的鈺叡公司對菱光科技進行公開收購，介入上市公司的經營權之爭，與成立當時創投設立的營運計劃有所違背，也與保險資金不得介入被投資公司經營的規定背道而馳，並表示『這是一次嚴重的錯誤示範』。」一說，鈺叡今公開澄清。

郭冠群表示，達勝伍為依據創業投資事業輔導辦法為併購重整投資上市櫃公司股票的規定，以及向保險業股東募資時的計畫進行本次投資。希望邱理事長

審慎了解此不實指控已嚴重影響達勝伍公司之聲譽、股東權益，更將造成股東及主管機關困擾，達勝伍並已正式行文向邱理事長及創投公會說明。

郭冠群指出，達勝伍股東雖有多家保險業者，惟相關經營決策，仍依公司委託的財務顧問管理公司建議，並由公司董事會決議辦理，各保險業股東並未擔任達勝伍董事，鈺叡公司董事也沒有任何保險業股東代表，當然更不會有保險業代表介入經營的事實。

郭冠群團隊曾參與不少著名投資案，如2015年達勝入主本土廣告公司聯廣，透過多次策略併購，使聯廣逐步轉型，業務也擴及至內容、策展等多元服務，並使其上市，後更名為「格威傳媒」。2020年，世界排名第三、日本第二大廣告公司「博報堂」更看上格威傳媒，並且入主格威。

郭冠群及其團隊使原本業務面臨成長瓶頸的台灣公司一舉躍升上國際舞台。達勝伍為創業投資事業，此次投資純粹著眼於菱光具未來轉型潛力，規劃透過公開收購取得菱光過半股權後，協助菱光進行轉型升級，本次投資與東元經營權爭奪完全無關，任何關於影射的說法均未經證實。

另外，東元電機股份有限公司(下稱「東元」)為召開110年股東常會，自110年3月27日起股票已停止過戶，所以公開收購菱光案於110年6月21日公告時，東元股票已停止過戶，對於東元即將於股東常會中改選董事一事，並無任何影響力。

參與多項創投投資的郭冠群再次強調，鈺叡公開收購菱光股票，乃基於看好該產業的未來性，秉持著個人與團隊的長期專業實力，完全符合政府創投法規，且符合創業投資事業設立目的。鈺叡辦理本次公開收購秉持嚴謹及專業的態度，未進行任何攻擊或抹黑等擾亂市場秩序的行為，完全以高規格、高標準的國際一流投資模式進行，過程公開、透明，完全合法，並恪遵證券交易法等法規關於公開收購程序之相關規定辦理。