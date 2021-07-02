不用支援收銀了！全聯首度公開自助結帳機

全聯將於明（3）日亮相第一間「智慧超市」新店型，結合台北市府瑞光社會住宅，有三大亮點，包括首度公開自助結帳機、AI智慧咖啡販賣機、以及上班前送洗下班後取件的自助洗衣，未來還將推出自駕送貨服務。

全聯表示，後續可複製到全台興建的社宅或集合式住宅中，也不排除任何生活產業合作的可能性。

全聯也提到，台北市瑞光社會住宅定位為智慧住宅，且位於新創科技蓬勃的內科，看好未來城市新概念，以標案取得一樓的智慧超市共五年經營權，規劃以社宅住戶與當地上班族需求出發的食衣住行育樂等基本服務，本次進駐的全聯內湖瑞光智慧超市，占地共391坪。

該門市第一亮點，為全聯首度公開兩台全新打造的自助結帳機，使用23.8吋FHD大型螢幕顯示器，並有操作流程指引，支援現行門市既有的非現金支付工具，另消費可同步累積福利點數。

全聯指出，設置自助結帳機目的並非為了節省人力工時，而是著重於顧客自主、非接觸式應用，期望透過自助結帳機服務少量購買的民眾快速通關，亦可降低疫情期間人與人不必要的連結，也讓店員可以花更多時間在服務與商品巡補。

第二亮點，與黑沃咖啡合作，推出AI智慧咖啡販賣機、AI手沖咖啡機、AI真空冷萃機。無人智慧咖啡販賣機是全台唯一使用冷藏牛乳製成奶泡，從付款、研磨現煮、到出杯，只需1分鐘時間。

AI手沖咖啡機模擬全世界咖啡大師手沖咖啡機器人，透過大數據分析每個人需求，量身訂做專屬咖啡口味；並運用全球首創的真空鮮萃沖煮法，大幅縮短冷萃時間，3分鐘就能體驗到一杯精品冷萃。

第三亮點，則攜手Ucity wash，推出24小時開放的自助洗衣，以及上班前送洗下班後取件的「智取櫃」，讓消費者不需在店內等待，由服務人員收取洗畢、烘乾，再摺衣裝袋置入櫃內，最後以簡訊通知客戶可隨時到櫃取件。避免傳統洗衣店衣袋隨意擺放在店內毫無隱私、任人翻動的困擾。智取櫃每次收費230元。

黑沃咖啡、Ucity wash各占地約20坪，提供約30個座位，共40坪空間將由業者派人駐店提供專業服務。另自助區則採24小時全天開放。