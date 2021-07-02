海霸王逆風插旗高雄85大樓 砸六億經營五星級飯店

投資台灣事務所今（2）日再添九家企業共斥資逾33億元擴大投資台灣，包括台商回台方案的光隆精密工業，以及中小企業方案的優質澱粉、羅德應用材料、松泰精密工業、高尚工業、鑫立鑄造、潭興精工企業、凱桃汽車及凱德唐公司等。

其中，凱德唐公司是海霸王集團一員，此次逆風插旗高雄85大樓，砸六億建五星級國際觀光旅館。

經濟部指出，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引927家企業超過1兆2,641億元投資，預估創造10萬6,490個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有217家台商投資約8,234億元，創造6萬8,720個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則已吸引607家中小企業投資約2,554億元，帶來2萬3,783個本國就業機會，後續尚有55企業排隊待審。

凱德唐公司是海霸王集團一員，該集團業務涵蓋餐廳、冷凍食品工廠、建設開發、商務旅館及物流中心等，其中飯店事業共有「城市商旅」、「Midtown Richardson 德立莊」、「Hotel Papa Whale」等三家品牌旅館，可供應客房數超過2,000間。由於看好高雄觀光產業潛力，公司於2019年標下高雄第一高樓「85大樓」，計劃斥資逾六億元打造五星級國際觀光旅館，運用服務智慧化理念，帶給旅客智慧住宿體驗，例如聲控、機器人管家等現代化尖端設施，再現高雄觀光旅館風華，也為國內創造350個就業機會。

光隆精密工業隸屬於World Known MFG (Cayman) Limited 集團，該集團在臺灣與中國大陸皆有據點，台灣子公司專注於生產汽車零件、綠能零件、建築機械與其他金屬零組件，計劃斥資逾六億元在嘉義馬稠後智慧機械園區興建廠房，期望成為全球汽車行業及工業金屬零組件設計、工程與製造的領導者。

優質澱粉主要經營食品用澱粉，品項包含單方修飾澱粉及複方預拌粉，提供給國內知名食品大廠，如統一、全家、全聯等企業，亦外銷至亞洲各國。為了持續拓展海外業務，將產品推銷至歐美，計劃擴大投入逾二億元，在桃園市龜山區興建廠房，購置先進智慧化生產線，站穩進軍國際腳跟，也為國內增加就業機會。

羅德應用材料於水泥製品生產及開發已有30多年的相關經驗，主要產品有各式高壓磚、植草磚、手工擋土磚與空心磚等品項，其產品擁有多項綠建材、環保與資源再生等證書認證，在苗栗縣頭屋鄉既有廠區，計劃擴大投入5,000萬元，新增濕式環保再生生產線、智慧化管理系統與無人搬運設備，增強市場競爭力。

松泰精密工業主要從事精密模具零組件加工製造，可用於汽機車、自動化設備、半導體、航太與醫療等領域，由於現有廠房不足以支應逐漸打開的全球供應鏈市場需求，計劃斥資逾三億元於新北鶯歌區投資新廠。

高尚工業從事金屬鍛造及粉末冶金業精密加工，營業項目有銅製品、鐵製品與不鏽鋼製品等一條龍式服務顧客，廠區通過ISO 9001認證。由於既有產能已達到飽和，為承接更多訂單，計劃擴大投入逾一億元，在苗栗縣竹南鎮興建二廠，導入智慧化產線、排程與管理系統。

鑫立鑄造擁有多年鑄造及加工經驗，汽車零配件起家，產品主打從3.5噸到35噸卡車及公車巴士的售後維修市場，近年亦將事業版圖擴大至航太零件、健身器材組件、工具機、木工機台鑄件以及鍋具等生活用品。由於廠內現有設備老舊難以供應市場龐大需求，規劃增建二廠及招募13名本國員工，斥資近四億元在嘉義縣朴子市興建廠房，配合產業升級政策，導入智慧化生產線，精進製造實力，以利奠定擴張海外市場基礎。

潭興精工企業專注於分度盤(Rotary Table)及其零組件之加工製造，是國內分度盤產業的隱形冠軍，以「Tanshing」行銷中國大陸、德國、法國、瑞士等地。公司在台灣已有二座生產基地，為強化國際供應鏈地位，以因應美中貿易戰世界經貿變化之局勢，及擴張本身生產量能，計劃斥資逾八億元在台中豐原區興建廠房，在既有廠房及新廠導入ERP系統，提升品質管控與精進生產效率，同時持續投入研發優化產品，期望成為全球高階工具機零件供應中心。

凱桃汽車是大桃園地區歐洲進口豪車VOLVO授權的經銷商，為配合歐洲原廠推動尖端科技電動計劃擴大投入逾一億元，在桃園市中壢區新建VOLVO中壢智慧電能旗艦店，導入VOLVO新一代智慧車廠管理系統及電動車互聯智能充電站，透過AI自動分析、車牌辨識、雲端及物聯網管理，及時給潛在客戶與車主最優質銷售及售後服務，成為豪車界示範標竿，也為在地創造25個就業機會。