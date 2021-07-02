考量疫情 台北國際塑橡膠工業展實體展取消
考量疫情影響，台灣機械公會與外貿協會今(2)日達成共識，原訂9月28日登場辦理的第17屆「台北國際塑橡膠工業展」及「台北國際製鞋機械展」實體展將同步取消，並改為線上展方式舉行。
台北國際塑橡膠工業展與台北國際製鞋機械展，原訂去年9月舉辦，但受新冠疫情影響，延至今年舉行；不料疫情持續升溫，機械公會理事長魏燦文與名譽理事長柯拔希，今天和貿協秘書長林芳苗討論後，決定取消實體展。
魏燦文表示，上述兩項展覽按例為偶數年舉辦，明年將回歸正常，預訂9月底或10月初舉行。
目前已知，原報名參加台北國際塑橡膠工業展的廠商約有300家，參加台北國際製鞋機械展的廠商也有40餘家；參展大廠包括鳳記、富強鑫、台中精機及佰龍等。
上屆於2018年舉行的台北國際塑橡膠機械展及台北國際製鞋機械展，共有533家廠商、2,738個攤位參展，並吸引近2萬名國內外買主，粗估商機逾200億元。
貿協表示，台灣塑橡膠機械產業去年受新冠肺炎疫情影響，出口值8.99億美元，下滑11.1%，但仍為全球前六大出口國；製鞋機械全球市占也高達七成，均大幅提升台灣在國際間的能見度。
貿協說，台北國際塑橡膠機械展為全球前六大、亞洲前三大塑橡膠工業展，亦為台灣塑橡膠機械暨零件廠商拓展商機最重要的平台。
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