快訊

出入環南市場周邊注意！18：30起陸續發送8萬多則警示簡訊

中國電影早就有「躺平」？學者剖析中國青年的苦澀

考量疫情 台北國際塑橡膠工業展實體展取消

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導

考量疫情影響，台灣機械公會與外貿協會今(2)日達成共識，原訂9月28日登場辦理的第17屆「台北國際塑橡膠工業展」及「台北國際製鞋機械展」實體展將同步取消，並改為線上展方式舉行。

台北國際塑橡膠工業展與台北國際製鞋機械展，原訂去年9月舉辦，但受新冠疫情影響，延至今年舉行；不料疫情持續升溫，機械公會理事長魏燦文與名譽理事長柯拔希，今天和貿協秘書長林芳苗討論後，決定取消實體展。

魏燦文表示，上述兩項展覽按例為偶數年舉辦，明年將回歸正常，預訂9月底或10月初舉行。

目前已知，原報名參加台北國際塑橡膠工業展的廠商約有300家，參加台北國際製鞋機械展的廠商也有40餘家；參展大廠包括鳳記、富強鑫、台中精機及佰龍等。

上屆於2018年舉行的台北國際塑橡膠機械展及台北國際製鞋機械展，共有533家廠商、2,738個攤位參展，並吸引近2萬名國內外買主，粗估商機逾200億元。

貿協表示，台灣塑橡膠機械產業去年受新冠肺炎疫情影響，出口值8.99億美元，下滑11.1%，但仍為全球前六大出口國；製鞋機械全球市占也高達七成，均大幅提升台灣在國際間的能見度。

貿協說，台北國際塑橡膠機械展為全球前六大、亞洲前三大塑橡膠工業展，亦為台灣塑橡膠機械暨零件廠商拓展商機最重要的平台。

疫情 外貿協會 出口值

延伸閱讀

近半美參議員致函戴琪 籲為美台洽簽貿協做準備

疫情持續升溫 機械公會呼籲政府助業者快篩

減租金、借方艙、辦WFH趣味貼文大賽 貿協拚防疫優等生

疫情影響 貿協估今年會展業衝擊更甚去年

相關新聞

不用支援收銀了！全聯首度公開自助結帳機

全聯將於明（3）日亮相第一間「智慧超市」新店型，結合台北市府瑞光社會住宅，有三大亮點，包括首度公開自助結帳機、AI智慧咖...

快修吧！市調：95%民眾期待公設比20%~30%

現行新大樓建案的「公設比」約30%-37%左右，永慶房屋近日對此進行調查，83%消費者認為現行新大樓建案公設比太高了，其...

1.6萬TEU貨櫃船「韓遠達安」 首航高雄港

韓商韓新遠洋旗下新造的1.6萬TEU(20呎貨櫃)級大型貨櫃輪-賴比瑞亞籍「韓遠達安」貨櫃輪（M/V HMM DAON）...

黃育仁陣營反擊！菱光對郭冠群提出刑事告發

東元（1504）經營權大戰戰線綿延，「菱光（8249）併購案」儼然成為第二戰場。菱光董事長黃育仁今（2）日在律師陪同下，...

海霸王逆風插旗高雄85大樓 砸六億經營五星級飯店

投資台灣事務所今（2）日再添九家企業共斥資逾33億元擴大投資台灣，包括台商回台方案的光隆精密工業，以及中小企業方案的優質...

防疫在家不無聊 KLOOK公布6月「居家體驗」Top10

居家防疫也要找樂子。全球旅遊及娛樂體驗預訂平台KLOOK根據6月1日到30日預訂量與流量加權計算，統計出平台上最受歡迎的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。