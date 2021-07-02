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萬海5月獲利54.32億元 每股賺2.45元

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

萬海（2615）今天公布5月獲利自結數，稅後盈餘54.32億元，年增17.54倍，每股獲利2.45元，年增17.63倍，略低於5月單月獲利。累計前五個月每股獲利11.82元，賺了一個股本。

萬海公布4月的稅後純益達61.52億元，年增率1101.57%，每股稅後盈餘為2.75元；5月營收151.92億元，年增188.63%，但5月每股獲利2.45元，較4月的每股獲利2.75低；萬海今天也說，5月主要因為全球塞港加劇，船期延誤，因此部份貨物裝船與營收會遞延到下個月。

萬海搭上遠東至美東高運價熱潮，自6月18日起首次開闢亞洲到美東航線，萬海此航線將配置10艘2,800TEU-4,000TEU船型船舶擔任定期巡航服務並由台北港首航，受惠於美-東線再創新高，未來的營收、獲利還是可期。

法人依舊看好好萬海大量造船、造櫃的效益，尤其，買進11艘的二手船舶，二手船舶經過整理後，加入市場的速度快，目前加入數量達8艘，二手船已經陸續在投入，已成為推升萬海營收、獲利成長的新生力軍。

另外，根據全球即將新交船的統計數量來看，萬海這次再訂造12艘新船加入，未來準備要交船的數量達到46艘，僅次於長榮海運（2603）。

萬海 營收

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