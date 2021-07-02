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中石化股東會完成董事改選 提升董事會性別多元化

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北即時報導

中石化（1314）今（2）日股東常會通過承認109年度財報、決議不分派股利之外，並通過將於普通股上限六億股額度內，辦理國內現金增資發行普通股。

中石化公司表示，今年整體大環境雖仍受疫情考驗，但上半年景氣已有復甦，預估AN及CPL今年需求皆較去年成長約6％，上半年整體營收及獲利較去年同期提升，後市仍需持續關注，並創造自身產品競爭力、鞏固營運佳績。

此外，本次股東常會也順利完成改選第22屆董事，選出3名獨立董事及6名董事，中石化公司新任董事名單首見女性董事，將由中華工程股份有限公司董事長朱蕙蘭出任董事，在中石化董事會成員專業及性別多元化有所突破，中石化當天下午董事會推舉現任董事長陳瑞隆繼續擔任中石化董事長。

中石化去年稅後淨利為6.75億元，每股盈餘新台幣0.21元，獲利年減減少61％，主要是兩大主力產品AN及CPL皆受到新冠肺炎疫情影響甚鉅。己內醯胺（CPL）下游紡織產業因疫情衝擊、需求急凍，加上全球CPL低價傾銷到台灣，連帶壓縮公司產品銷量、售價及毛利，獲利因而較上一年度減少1.78億元。丙烯腈（AN）則在疫情擴散及油價震盪、新產能供給增加的因素下，銷售價格大跌，致獲利較上一年度減少17.49億元。

自107年起，中石化經營方針即以「石化事業」及「土地開發」雙主軸並進，強化全面策略布局，提升營運績效。近年來在石化事業積極轉型特化領域，109年度除併購展頌斗六廠，橋頭廠亦落成啟用，加上頭份精細化工廠在110年初正式動土興建，皆為中石化在產業上下游一體化之規劃增添助力，往多元高值化新產品發展大步邁進。

中石化表示，在土地開發部分，將持續活化公司土地資產、進行海內外土地開發相關專案。日前宣布標售之高雄亞洲新灣區大面積土地，即是首次資產活化的重要里程碑，雖該案因疫情影響而延後開標，仍受到市場相當大的關注。近期將視疫情變化進行後續規劃與作業，如有進一步訊息，皆會再對外公開說明。

中石化 疫情 股東

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