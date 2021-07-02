竹北社區融合商場超暖心 疫情下送餐至弱勢家庭

竹北第一家社區融合商場「合好一起錸」，在疫情期間推出線上宅活動「疫同揪美食」以及「疫同錸手作」，「疫同揪美食」結合台北10家知名餐廳80道菜餚，推出居家料理包，讓在地新竹縣民眾防疫在家也可以享用美食。「疫同錸手作」結合6家廠商推出26種親子居家DIY材料包，讓媽媽在家再也不崩潰。

此外，「合好一起錸」結合「錸德文教基金會」並連結台北知名餐廳一同做公益，「September Café」、「Saffron46」、「小小樹食」、「豆豆里」、「BY33美軍俱樂部」等餐廳，在110年7月1日由錸德文教基金會同仁專車發送250份料理包於這些弱勢家庭。

錸德文教基金會表示，贈與對象為財團法人新竹縣天主教世光教養院承辦新竹縣南區身心障礙者生涯轉銜暨個案管理中心的服務個案，以及社團法人台灣新願社會福利服務協會、新竹縣婦女福利服務中心的服務個案。這些身心障礙家庭及單親/特殊境遇家庭，大多是處於經濟弱勢。其中一位受贈者因為年幼發燒致聽力受損並且無口語能力，其先生也是屬於極重度的聽障者。因為兒子在入獄前是屬於工作人口因此無法申請低收入戶，目前依靠身障補助以及老人津貼生活。現行因無法負擔房租轉而住在廢棄簡陋的倉庫中，資源匱乏嚴重。很多弱勢家庭原本靠著打零工來維持生計，但因疫情導致經濟活動減緩，這些家庭在面對疫情時比一般家庭面臨更多的困難，需要更多社會資源的幫助。

「合好一起錸」前身為新竹縣身心障礙大樓現由錸德文教基金會承接營運管理，以身障、樂齡者共融於社區為主軸規劃在地照護創新場域模式，整合健康產業及社會福利資源，打造「合好 一起錸」之社區融合模式，可期藉由舉辦多元類型的共融活動吸引人群參與，提供新竹縣市居民更多元的友善生活空間。

一樓引進社區商場的概念，規劃餐飲服務、及新竹縣在地特色農產品展售，每月辦親子、職人課程及合好市集活動，邀請在地商家與身障團體參與，活化場地空間，提供民眾休閒活動空間。二樓規劃設置身心障礙者日間作業設施，讓身心障礙者學習簡易的作業技能;同時也設立日間照顧服務中心，引進減法照顧模式，讓長輩自主選擇安排自己的時間，以自立生活方式達到生活復健，重拾生活自理的能力。

三樓則是規劃設置共享辦公室，提供創客者產品研發與驗證輔具及樂齡產品的空間，實踐回饋社會之心。