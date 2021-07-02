預訂Novavax疫苗有新進度？ 陳時中：與原廠談判中

國內對於高保護力的Novavax（諾瓦瓦克斯）疫苗，投以高度期待，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）日也說明最新進度。陳時中指出，近來跟COVAＸ平台聯絡，都沒有辦法能夠有一個很明確的答案。因此，我們除了在Novavax的COVAX平台上有一些預訂外，也正在跟Novavax公司有相關數量的談判。

中央流行疫情指揮中心日前指出，與Novavax接洽時，對方表示從COVAX平台取得疫苗最快，因此選擇等候COVAX平台配發，引發討論。

對於國內期待可以採購Novavax疫苗，陳時中今日在記者會中表示，現在除了從COVAX取得，也已與Novavax公司談判，目前正在談判中，也與Novavax公司預約相關數量。至於談判劑量，陳時中並未說明。

陳時中日前指出，目前COVAX平台幾乎是「完全停擺」，今再被問及CＯVAX是否有重啟供貨計畫，陳時中也表示，近來跟COVAＸ平台聯絡，都沒有辦法能夠有一個很明確的答案。