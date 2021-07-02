預訂Novavax疫苗有新進度？ 陳時中：與原廠談判中
國內對於高保護力的Novavax（諾瓦瓦克斯）疫苗，投以高度期待，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（2）日也說明最新進度。陳時中指出，近來跟COVAＸ平台聯絡，都沒有辦法能夠有一個很明確的答案。因此，我們除了在Novavax的COVAX平台上有一些預訂外，也正在跟Novavax公司有相關數量的談判。
中央流行疫情指揮中心日前指出，與Novavax接洽時，對方表示從COVAX平台取得疫苗最快，因此選擇等候COVAX平台配發，引發討論。
對於國內期待可以採購Novavax疫苗，陳時中今日在記者會中表示，現在除了從COVAX取得，也已與Novavax公司談判，目前正在談判中，也與Novavax公司預約相關數量。至於談判劑量，陳時中並未說明。
陳時中日前指出，目前COVAX平台幾乎是「完全停擺」，今再被問及CＯVAX是否有重啟供貨計畫，陳時中也表示，近來跟COVAＸ平台聯絡，都沒有辦法能夠有一個很明確的答案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言