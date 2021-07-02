侯友宜：廣篩才能找出疫情黑數 阻斷傳播鏈

新北市長侯友宜今（2）日在疫情記者會上表示，社區廣篩一定要篩篩篩，才能把隱形傳播鏈阻斷掉。

他表示，昨日新北市社區篩檢達5,123人，其中395人自述有北農足跡史，最後篩檢陽性為0。他強調，社區傳播鏈很多都是無症狀者，一定要廣篩，篩檢非常重要。

他表示，一天是0，不代表永遠是0；一天數量高，也不代表永遠都會高，面對疫情，要學會謙卑、繼續努力、提高警覺，有信心讓人民早日回到正常生活。

他是，今天看到0，還是要不斷篩，找到疫情「黑數」，阻斷社區隱形傳播鏈。

對於台北環南市場再爆41名攤商核酸檢測（PCR）陽性，緊急休市3天。侯友宜說，雙北會共同承擔，共同面對。

他也表示，家禽合作社是民生必須，一定要持篩檢陰性及施打疫苗之證明，才能進場，避免再引發疫情。