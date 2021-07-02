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聚陽6月營收年增2.8% 公司：6月塞港又更嚴重

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

聚陽（1477）公告6月合併營收22.15億元，年增2.8%、月增41%，累計上半年合併營收129.38億元，年增19.2%。聚陽表示，6月份塞港的情況又比5月份更嚴重，造成大概有25%的貨上不了船，出貨將遞延到7、8月份。

聚陽表示，今年市場需求非常好，尤其伴隨歐美解封，需求持續增加，但運輸是一大變數，塞港情況日益嚴重，造成出貨不順，此部分的風險正在增加，另外東南亞疫情造成招工困難，使得產能擴充也面臨不確定性。公司目標今年產能擴增二至三成，目前仍在持續努力。

展望第3季，聚陽表示，目前都是訂單大於產能的情況，除了產能全開還要加班生產才有辦法消化目前的在手訂單，第3季營收可望較第2季大幅度成長，並將較去年同期有雙位數成長，將會是今年最旺的一季。

另外，受到原物料上漲影響，聚陽產品ASP持續攀升。公司表示，上半年ASP年增達3%，預估下半年增加幅度將大於3%。另外就產品組合來看，也有利毛利率表現，主要是高單價、高毛利的運動機能休閒服飾占比持續攀升，隨著解封後市場對運動休閒服飾需求的增加，占比一路從去年的24%，到今年上半年已超過三成，全年占比可望突破四成。

此外，聚陽目前訂單能見度已達明年第1季，客戶端展望皆十分樂觀。

聚陽 營收

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