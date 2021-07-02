防疫多樂趣 玩美相機與uDesign有.設計合作

因疫情升溫居家時間變長，讓防疫生活多點儀式感，精緻生活不憂鬱！訊連科技（5203）轉投資子公司「玩美移動」旗下「玩美相機 (YouCam Perfect)」App，與聯合報系旗下 uDesign 有.設計電商平台攜手合作，聯名打造三款濾鏡特效及一組手繪插畫貼圖，使用者能隨手拍下居家生活的點點滴滴，妝點出精緻氛圍與親友們分享。

適逢有.設計七周年生日慶，更推出玩美相機專屬通關密碼「2021UDESIGN」，即日起至7月31日活動期間內，於 uDesign 有.設計全站消費不限 金額,結帳時輸入通關密語即可享 85 折優惠。

質感電商平台 uDesign 有.設計今年適逢7週年，以「回應世界 你最美的善意」為主 題，期望人們明白萬物更迭必伴隨著新生，當下每一刻都彌足珍貴。玩美相機亦秉持相同理念，鼓勵使用者隨手記錄下每一個微小時刻，日後都會是令人回味的美好記憶。

玩美相機與有. 設計希望以溫暖設計提醒人們生活中只需要添加些許儀式感,就能迸發許多值得細細 品味的小火花。共三款以暖色「Warm Heart」、清涼「Fresh Start」、及復古「Good Memory」等不同色調做為拍照特效，可隨心選擇適合色調拍出當下心境；另外一組 可愛手繪風插畫，包含甜點、咖啡、日記、花卉及手寫字，為你說出居家生活心聲。

玩美移動創辦人暨 CEO 張華禎表示，在這樣疫情嚴峻的時刻，希望使用者能透過玩美相機各種素材隨手拍下或圖片編輯記錄這樣特別情況下的日常點滴，藉由玩美照片將溫暖分享給周圍的人，大家一起攜手展望更好的明天。