高雄軟體園區第二園區 啟動招商

為擴大南部數位科技產業群聚規模，加工出口區管理處啟動高雄軟體園區第二園區開發計畫(簡稱高軟二期)，日前公告開始受理投資申請至今年8月31日止，歡迎有意投資進駐之投資人踴躍提出申請。

加工處表示，高雄軟體園區身處亞洲新灣區的核心地段已形成資訊軟體、數位內容及智慧應用等重點產業群聚，目前園區廠商319家，創造年產值約100億元，為南部知識型服務產業發展重鎮，為配合5G相關數位科技的應用需求量大增，滿足區域產業導入數位科技推動轉型發展之需求，啟動高軟二期開發計畫，邀請投資人一同擴大南部數位科技產業群聚之規模。

此外，高軟二期開發除呼應今年初蔡總統南下視察高雄亞洲新灣區時，指示打造亞灣區成為5G AIoT產業聚落，並同時延續高軟一期重點產業，發展資訊軟體、數位內容及智慧應用。高軟二期結合亞洲新灣區5G AIoT創新園區計畫及各部會資源，提供5G AIoT研發、測試、應用發展之場域，共同打造南臺灣重要科技產業聚落。

高軟二期基地位於亞洲新灣區核心地帶，緊鄰高軟一期北側，東臨成功路，西臨高雄港，交通便捷、機能健全。土地使用分區為高雄多功能經貿園區第三種特定倉儲轉運專用區，面積約2.45公頃，使用強度建蔽率60%，容積率490%。

園區分為A、B、C三大坵塊，土地只租不售，申請人需依園區坵塊配置，申租至少1坵塊(含)以上土地興建建築物。為活絡園區經濟，完善服務機能，興建之建築物3樓以下之樓層得經營科技產業園區法規容許設置之商業服務業，歡迎從事數位內容、資訊軟體、智慧應用、電子電信研發等5G、AIoT應用、研發及測試知識密集型產業；或依公司法設立，營業項目具有辦公室、廠房、大型商用不動產之開發租售業務之公司或財團法人，踴躍提出申請。申請人得個別或聯合其他合於資格之投資者共同提出申請。