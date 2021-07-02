高雄軟體園區第二園區招商 受理投資申請至8月31日

經濟部今（2）日表示，高雄軟體園區第二園區招商正式啟動，受理投資申請至8月31日，歡迎有意投資進駐之投資人踴躍提出申請。

加工處表示，高雄軟體園區身處亞洲新灣區的核心地段，已形成資訊軟體、數位內容及智慧應用等重點產業群聚，目前園區廠商319家，創造年產值約新台幣100億元，為南部知識型服務產業發展重鎮，為配合5G相關數位科技的應用需求量大增，滿足區域產業導入數位科技推動轉型發展之需求，啟動高軟二期開發計畫，邀請投資人一同擴大南部數位科技產業群聚之規模。

此外，高軟二期更結合亞洲新灣區5G AIoT創新園區計畫及各部會資源，提供5G AIoT研發、測試、應用發展之場域，共同打造南台灣重要科技產業聚落。

高軟二期基地位於亞洲新灣區核心地帶，緊鄰高軟一期北側，東臨成功路，西臨高雄港，交通便捷、機能健全。土地使用分區為高雄多功能經貿園區第三種特定倉儲轉運專用區，面積約2.45公頃，使用強度建蔽率60%，容積率490%。

加工處進一步指出，園區分為A、B、C三大坵塊，土地只租不售，申請人需依園區坵塊配置，申租至少1坵塊（含）以上土地興建建築物。為活絡園區經濟，完善服務機能，興建之建築物三樓以下之樓層得經營科技產業園區法規容許設置之商業服務業。

加工處表示，歡迎從事數位內容、資訊軟體、智慧應用、電子電信研發等5G、AIoT應用、研發及測試知識密集型產業；或依公司法設立，營業項目具有辦公室、廠房、大型商用不動產之開發租售業務之公司或財團法人，踴躍提出申請。申請人得個別或聯合其他合於資格之投資者共同提出申請。