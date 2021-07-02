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鼎元今開股東會及董事會 李秉傑接下董座

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

LED廠鼎元（2426）今（2）日舉行股東常會，並接著召開董事會，富采投控（3714）在主導董事會之後，今日董監事進行改選，李秉傑順利接下董座職務，市場人士認為，未來鼎元在加入富采的資源挹注之後，營運可望展現更強的成長力道。

鼎元最新一屆的董事當選名單中，包括富采投控董事長李秉傑、威邦投資代表人黃登輝、富采投控的代表人李榮寰及鼎元總經理周文隆，但總共4席一般董事中，代表富采投控旗下高達3席之多，顯示未來富采將完全主導鼎元董事會。

今日鼎元舉行股東常會之後，也隨即召開董事會，會中進行董監事改選，富采投控董事長李秉傑順利接下董事長職務，總經理則仍是周文隆擔任。鼎元表示，富采及鼎元結盟之後，未來由李秉傑帶領鼎元，但雙方是合作為主，鼎元原本的經營團隊仍不會異動，雙方的合作以二家公司資源及技術交流及挹注為主。

目前鼎元在感測元件上是國內最大供應商，主力產品則涵蓋感測元件與發光元件二大部分，其中，近幾年持續擴產的則以感測元件為主，目前營收佔比各約5成，在接單上，近幾年鼎元的感測元件應用廣泛，出貨領域包括橫跨醫療、自動化設備、航太、車用與 3D 感測等；由於感測元件毛利表現較佳，隨著需求持續擴增，鼎元近年相關營收占比也持續拉升，新擴建的6吋感測元件廠已經小量試產，將在下半年逐漸貢獻營運。

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