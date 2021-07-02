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精華股東會通過配息12元 今年陸日市場展望佳

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

精華（1565）今（2）日召開股東會，會中通過去年財報與盈餘分派案，每股配發現金股利12元。精華表示，今年隱形眼鏡預計銷售片數估達7.66億片，較去年銷量6.27億片成長22%。並看好中國市場今年展望樂觀，日本也逐漸復甦，目前皆是訂單大於產能，主要是產能受到缺工影響，目前稼動率僅7成多。

精華今日股東會完成董事改選，由過去的八董三監，縮減為八席董事，含三獨董，並設置審計委員會。

精華表示，中國彩片市場需求熱絡，平均市況成長20-30%，以電商為主的後進品牌銷量更高達30%。精華目前在中國的代工訂單皆以中小型後進品牌為主，銷售表現優於市場平均水準。中國去年占精華銷售比重約達15%，今年有機會來到20%。

日本市場也持續復甦，整體表現可望好過2020年，不過，還回不到2019年的榮景，頂多回到疫情爆發前的八成，就算不錯的表現。至於美國市場雖然也受解封帶動需求，訂單增溫，預估有20-30%的成長，但美國訂單是以水藍片為主，毛利率較低，精華受缺工影響，目前優先滿足中國和日本市場。

精華產線外籍勞工占比約達兩成，本土疫情爆發後，面臨招工困難，且移工不能移轉，影響產能稼動率。隨著時序進入第3季，公司表示，將增加較多工讀生，缺工有機會逐步緩解。此外，也已規劃部分產線自動化，主要在檢測及後端包裝部分。

精華 股東會

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