北市數位內容創新中心BOT案 緯創獲最優申請人

「台北市數位內容創新中心新建營運移轉案」完成甄審，北市產業發展局表示，此案評定由緯創資通股份有限公司（3231）獲最優申請人資格、新光人壽保險股份有限公司為次優申請人，市府續將依促參法相關規定，與緯創資通股份有限公司進行議約作業。

北市產發局指出，此案預期將引進民間投資約44億、預估可創造約3,000個工作機會，成為大台北數位內容產業跨域整合及升級轉型之示範基地，為台灣數位內容及創新應用提升國際實力與能見度。

為落實「內科2.0計畫」串聯大內科周邊既有產業能量，並呼應全球及我國產業趨勢，北政府利用市有土地，依促參法辦理「台北市數位內容創新中心新建營運移轉案」，希望可結合民間資源及專業力量共同參與，打造一處激勵數位內容產業發展及人才孕育的基地，作為交流互動、刺激創意及堆疊知識之匯流平臺，以推動數位內容產業，擴展大內科的群聚創新動能。

此案基地面積約2公頃，位於內科及南港產業聚落中介樞紐位置，未來將有捷運環狀線東環段通過，銜接既有內湖資通訊產業及南港軟體產業資源，基地規劃數位內容產業相關之育成、展示、會議研討等設施，可望發揮區位優勢，帶動數位內容產業發展。

本案於今年1月11日第二次公告招商，4月29日完成申請人資格審查，計有三家合格申請人，經北市府於今年6月15日召開甄審委員會審查投資計畫書，評定由緯創資通公司獲得最優申請人資格、新光人壽保險公司為次優申請人，市府續將依促參法相關規定，與緯創資通股份有限公司進行議約作業。

產發局表示，全球產業趨向數位化及跨域整合，而軟硬整合與豐沛的跨域人才係臺灣的競爭優勢，因此市府提出內科2.0計畫，引入產業創新動能，結合園區既有堅實產業基礎，推動區域發展與合作，並持續透過企業創新研發，發展新創聚落，以接軌全球產業趨勢。