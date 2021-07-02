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馬來西亞封城延期 被動元件Q3供需吃緊

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

被動元件產業因馬來西亞延長全國行動管制，供貨出現吃緊狀況，其中，以MLCC受影響為最，緊缺品項對應出貨包含手機、筆電、網通、伺服器、5G基地台，第3季傳統旺季可能影響ODM廠出貨。

不過，國內法人機構表示，有在馬來西亞設廠的廠商，轉單到其他被動元件廠商的情況還不明顯，因為馬來西亞廠商是產能下降而非停工，其他廠商的產能利用率也在高檔，要接下轉單，短期內交貨不易。

報載TrendForce指出，馬來西亞延長全國行動管制，被動元件供貨吃緊，其中以MLCC為最，緊缺品項對應終端產品包含手機、筆電、網通、伺服器、5G基地台，第3季傳統旺季可能影響ODM廠出貨；除了MLCC以外，固態電容SP CAP為另一吃緊品項。

法人機構表示，台系被動元件廠商華新科（2492）、旺詮母公司凱美（2375）、千如（3236）公告，已取得馬來西亞政府許可，公司60%員工可上班。日廠Taiyo Yuden在6月14日後恢復馬來西亞工廠運作。

MLCC方面，國巨（2327）表示會關注行業供應情況和客戶轉單的需求，但分析師指出，目前因國巨庫存未建到合理水位，產能利用率也維持高檔，若有轉單，短期也無法交付；目前對國巨維持買進評等，主因是看好公司併購的綜效逐步發揮。

固態電容方面，代理商堡達（3537）的主力產品為Panasonic的固態電容，雖然Panasonic在馬來西亞有工廠，但固態電容SP CAP主要在印尼和日本生產，因此馬來西亞封城影響小。

馬來西亞 被動元件廠 國巨

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