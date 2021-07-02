加速老建物裝電梯 出入口寬度規定放寬

為推動既有建築物增設電梯，內政部本周部務會報通過《建築技術規則》修正草案，擬放寬全面無障礙化以前的既有建築物，增設電梯均得適用免計建蔽率、容積率等規定，同時在不影響人員避難前提下，放寬一樓出入口寬度，可有條件縮減為75公分，以提高增設電梯可行性。

內政部表示，因應高齡化社會，2013年以後的新建建築物，已經全面無障礙化，除特定情形的建築物外，均強制規定須設置電梯。

不過針對無障礙規定上路前的既有老房子，若要增設電梯，內政部指出，原規定2011年2月27日前申請建造執照，且建築在五層樓以下，領照後增設的昇降機，可適用免計建蔽率、容積率等優惠；本次修正也將認定的範圍放寬，調整為2013年1月1日新規生效前皆可適用。

至於樓層較高的房子，內政部表示，考量1982年7月15日以前，六層以上且總樓地板面積未達1,000平方公尺的建築物，依當時規定也並未設置電梯，故本次修正後，亦同步納入適用。

內政部表示，由於現行既有建築物增設電梯，多設置於樓梯間前方，因一樓腹地不足，導致設置困難，為使電梯增設可行又兼顧安全，建築研究所在研究過程中，透過電腦程式模擬，營建署再廣邀各界專家學者，召會討論綜整出住宅用途建築物符合一定條件，就可放寬一樓出入口寬度。

所謂的一定條件，主要在於防火避難功能，內政部表示，這次修法新增，只要在各層樓梯間，均設有緊急照明設備，並於地上二層以上各樓層，均設置火警自動警報設備或住宅用火災警報器，且滿足「地面層以上每樓層居室樓地板面積小於200平方公尺」、「直通樓梯為安全梯」、「各戶面向樓梯的開口改為具阻熱性及遮煙性能的防火門窗」等上述三項條件之一，便可將一樓避難層出入口寬度，由120公分以上放寬為75公分以上，以提升防火避難功能。

內政部指出，「建築技術規則」修正草案，將依法制作業程序，於近期發布施行，另提醒五層以下原有住宅，增設昇降設備補助金額上限，已由116萬元提高至216萬，民眾如欲瞭解相關補助資訊，可逕洽住宅所在地區的直轄市、縣（市）政府諮詢。