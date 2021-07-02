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大陸車市旺 胡連下半年營運正向外資力挺

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

近期全球車市需求暢旺，市場關注的中國市場同樣呈現需求力道強勁，有利相關汽車產業供應鏈公司下半年營運，其中，胡連（6279）大陸市場的營運佔已逾六成，近年積極布局東南亞，目前接單情況樂觀，市場預期該公司下半年營運可望有優於上半年表現。

受到下半年營運看好，近期外資法人持續買超該公司，以單月來看，外資6月再買超胡連2001張，已是連續第二個月買超，外資法人5月也買超該股1271張，昨（1）日外資單日也買超該股921張，在外資法人力挺下，胡連股價近期維持在130元左右的波段高檔區。

今年第1季大陸市場佔胡連營收比重約65%，公司近幾年亦積極佈局東南亞、歐洲等地區車廠，在印尼成立印尼子公司，搶攻汽機車連接器市場，經過3年努力，成果逐漸顯現，今年第1季台灣、越南、印尼及其他亞洲地區佔胡連營收比重約25%，亞洲以外地區約佔10%。

以需求來看，中國車廠客戶對今年看法相對樂觀，胡連接單能見度已可到8月以後，以接單來看，第二季雖為傳統淡季，營收逐月微降，但年增率都維持四成以上水準，市場法人估計，該公司第二季營收能維持首季表現。此外，市場法人也預期，胡連第二季毛利率可能些微低於第一季，但還是有機會維持在35%以上、毛利率表現仍將明顯優於去年同期水準。

胡連 外資 營收

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