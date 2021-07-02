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力達股東會通過1.11元股息分配案 全年營運拚勝去年

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

力達-KY（4552）今(2)日舉行股東常會，通過配發1.11元現金股利；力達去年受新冠疫情衝擊工業製造生產活動，全年營收43.85億元，稅後淨利2.58億元，每股稅後純益2.22元，配發率為50%。

力達表示，中國經疫情復甦後的工業製造業生產仍呈成長態勢，公司保持穩健的訂單能見度，加上環保製造及節能生產的市場需求不斷提高，面對下半年銷售展望保持穩健樂觀，全年營運可望優於去年。

今年因台灣面臨新冠肺炎三級警戒，除鼓勵股東多以線上投票方式參與議案決議，或以線上會議形式與公司進行營運交流，此次實體股東會由獨立董事馬嘉應擔任代理主席。

會中除說明去年度經營概況，也報告今年度營運計畫三大方針，包括：一、力達工業園區主體工程已進入最後階段，預計第4季完工後，緊接進入投產階段。

二、持續拓展節能型螺桿機的機種，預計再推出螺桿新品，趁勝追擊螺桿市場需求。

三、穩步開拓亞洲外銷市場，包含東北亞、東南亞及南亞區域，希望在亞洲第二波新冠肺炎趨穩後，能即時掌握疫情後的市場重建需求機會。

股東會

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