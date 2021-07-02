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中鋼6月出貨略降 但法人估營收可能維持高檔

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

中鋼（2002）6月出貨量80.6萬噸，較5月下降，不過，法人機構指出，由於鋼鐵價格大漲，預期6月營收仍將維持在高檔，不過　因亞洲區製造業出現降溫跡象，因此金屬價格持穩於高價區，但短中期內難再創新高下，預期鋼鐵產業利差高峰可能已過，維持產業中性看法。

分析師表示，中鋼6月出貨量為80.6萬噸，較5月減少1.65萬噸，主要原因為是梅雨影響出貨裝運；由於中鋼6月盤價大漲超過2,500元，因此，雖出貨量略減，但預期中鋼6月營收仍可維持高檔不墜。

累計今年上半年中鋼出貨量為492.2萬噸，年減2.55%，也較2019年同期513萬噸要低，顯示中鋼下游客戶的實際需求尚未回到疫情前的正常水準，上半年中鋼營收大增主要是產品價格的推升。

國際金屬價格小幅拉回，主要因為亞洲區的製造業復原發生變數，包括馬來西亞、越南、印度都因疫情再起可能影響實際生產面，中國因為國家慶典期間刻意降低生產以維持空氣品質，加上中國6月財新製造業PMI51.31比預期低，也比前月下降，但因為日本短觀調查大型製造商信心明顯回升，歐元區6月份PMI也顯示擴張，所以對金屬需求保持樂觀。

7月1日倫敦金屬交易所的銅、鋁、鎳收盤價較前一日小跌0.5~0.6%，上海期交所的銅鋁鎳也較前一日下跌，其中鋁及鎳下跌幅度均小於1%，銅下跌為1.2%，為最弱。

中鋼 製造業 鋼鐵

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