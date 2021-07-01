疫情衝擊房市？顏炳立：當心期待會落空

實價登錄2.0、房地合一稅2.0新制今（1）日上路，戴德梁行總經理顏炳立表示，從政策內容來看，政府訂的政策是長期的，將投機買盤、紅單交易等做規範，因此對房市不太會有影響。

他強調，「資金、利率才是左右房市關鍵」，預售屋實價登錄只會讓價格更透明，市場不會有太多模糊空間，如果預售登錄價格超出行情，後續也要看市場之後會不會接受。

顏炳立分析，疫情之下讓目前房市呈現盤整格局，不過觀察支撐房價的「資金、利率、供給、需求」四根柱子都沒有改變，所以期待房價要掉了的人會落空，在他看來「整體房價就是上不去、也下不來」，即使疫情影響，但只有「悲情房市，沒有悲觀價格」。

顏炳立指出，政策、疫情是今年房市兩大黑天鵝，不過從政策來看，去年12月開始一直到今年3月，一連串針對短線投資客的打炒房措施，但買賣移轉棟數數據來看，市場買氣還是很熱絡。

他表示，相對金融風暴，疫情算是還可控制的風險，因此5月國內疫情爆發至今，雖然交易量驟降，但至少仲介還能帶看，所以他對房市沒有很悲觀，且疫情中建商還是積極搶地，土地成為疫情下唯一熱的產品；認為第3季疫情可望趨緩之下，房市有機會贏來報復性買盤出籠。

尤其史上新低的利率環境，有利買方出手，「剛性自住客就是考慮有沒有資金和需求，至於是不是買在低點，不用看這個」。

他指出，現在營造成本漲二、三成，但建商對房價不敢有同等的漲幅，所以現在敢入場，幫建商開市了，預售建案有機會談到比較低的價格，第3季若疫情趨緩，在原物料上漲的情況下，只要有科技大廠進駐的區域，房價將再漲10%，產品則是蛋白區的住宅將熱銷。