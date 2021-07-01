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東森自然美 獲APEA勵志品牌獎

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導

東森（2614）持股30%的東森自然美獲「勵志品牌獎」(Inspirational Brand Award) ，是APEA中少數獲獎的台灣企業與本土美妝品牌。東森集團總裁王令麟表示，東森自然美2019年全年營收5.18億元，2020年疫情爆發全年營收達7.35億元，逆勢成長近42%。今年雖然疫情嚴峻，集團依然期待交出亮眼成績。

亞太傑出企業獎昨（30）日晚間舉辦線上頒獎典禮，台灣美妝品牌東森自然美，獲得勵志品牌獎，剛好適逢今年成立第50年，品牌50年來逐步成長茁壯，加上東森入主三年後，以多品牌、多通路發展，不斷擴張與創新商模，讓營收跳耀式成長。

APEA每年頒發之企業或領導者獎項都是由跨國專業評審團嚴格評選，該獎項由亞洲企業商會發起，每年有亞太14個地區3,000多項企業或領導者報名，能獲獎者不到十分之一。

自然美品牌創辦於1972年，深耕台灣市場，1992年進軍中國市場，2002年於香港掛牌上市，同時也在美國取得核心技術的專利權，開發出NB-1系列明星產品，旗下產品包括美容保養品、保健產品以及精油等。

2018年東森集團入主自然美，加入東森打造的新媒體、新零售生態圈，加速全球佈局，旗下品牌包含瑞昇、森美妍、PS美美妍等，同步運用東森集團媒體與多零售通路的兩大優勢，積極提升品牌知名度、擴大消費者族群，朝高含金量及年輕族群兩端客群拓展，積極往全通路發展。

東森自然美站穩台灣後更將版圖擴及中國大陸，積極與東森震宇團隊合作，在上海即將竣工的最新高科技觀光工廠，也將是東森自然美在中國大陸的研發基地，包括東森自然美、東森震宇等企業的商品都將在這裡生產製造配送全中國大陸，將以全新商業模式進軍大陸市場，線上雲店加線下實體店攜手，預計在五年內再打造一個年營收達人民幣45億元的金雞母。

營收

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