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晶英國際行館防疫美食外帶 企業人士青睞按讚

經濟日報 / 記者林政鋒／高雄即時報導
綜合海鮮散壽司。晶英提供
綜合海鮮散壽司。晶英提供

因應疫情三級警戒延長，晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung由日籍最高級別雙主廚領軍，推出多道防疫外帶美食，由於品級高檔受到許多企業人士青睞按讚。

商界人士指出，疫情禁止到餐廳用餐只能外帶，讓平常習慣外食的企業界感到困擾，「以前吃飯是天天在餐廳，現在變成天天在客廳」，陸續嚐過各家外帶餐點發現，高雄晶英國際行館的外帶料理有獨到之處，口味及品質都在水準以上。

晶英國際行館副理柳又瑄表示，Ukai Kaiseki懷石廳料理長廣瀬晋平以「旬鮮滋養」為題，遵循日本料理時旬傳統的職人精神，推出夏日滋養鍋、綜合貝類UKAI特製飛龍頭鍋物及綜合海鮮散壽司，以極鮮食材療癒因疫情所致的身心緊繃，廣受食客歡迎。

柳又瑄指出，因應疫情三級警戒延長，全國餐廳持續暫停內用服務，有感於因疫情帶來的緊張不安及苦悶情緒，晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung由日籍最高級別雙主廚領軍，獻上「個人獨饗、全家分享」等多道防疫外帶極致美味，搭配線上訂購點餐、行館專人派駐車道提供免下車安心自取服務，讓所有喜愛高雄UKAI的消費者，待在家中也能零距離品味UKAI星級美味。

盛宴，值此因疫情改變生活方式的時刻，晶英國際行館Ukai-tei Kaohsiung以不變的款待之心及分享幸福的信念，為您呈獻視覺味覺兼具的極致饗宴，開啟一場原地美味旅行。

西餐海陸盛宴。晶英提供
西餐海陸盛宴。晶英提供
UKAI 夏日滋養鍋。晶英提供
UKAI 夏日滋養鍋。晶英提供
綜合貝類UKAI特製飛龍頭鍋物。晶英提供
綜合貝類UKAI特製飛龍頭鍋物。晶英提供
UKAI 法式馬賽魚湯。晶英提供
UKAI 法式馬賽魚湯。晶英提供
UKAI 經典焦糖布丁。晶英提供
UKAI 經典焦糖布丁。晶英提供

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