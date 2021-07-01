商業法院開門首案！東元對菱光提董事會決議無效之訴

商業法院於今（1）日正式上路，一開門就接到市場高度關注的「菱光案」。東元（1504）表示，商業事件審理法今日上路，針對菱光（8249）董事長黃育仁在6月21日涉及違法操控董事會進行，使東元與東安投資法人代表董事無法行使權責，依法對菱光提起「董事會決議無效之訴」。

商業法院的設置主要是為迅速、妥適處理重大商業紛爭，健全公司治理，該法院於今日正式上路，並且和已成立13年的智慧財產法院合併改制為「智慧財產及商業法院」。

今日凌晨，東元以法遵暨法務室副處長蔡靜玫律師為訴訟代理人，依商業事件法規定使用電子系統傳送起訴狀，成為商業法院開張後第一樁案件。東元表示，菱光公司於6月21日召開的線上視訊董事會，濫用利益迴避，疑似利用職權掌控視訊會議系統操作權限，對董事消音、下線，限制董事參與討論決議股東常會開會日期，操作董事會議案表決結果。

東元認為，當日線上視訊董事會所作成的決議應屬無效，因此依法提出確認「董事會決議無效之訴」。

東元表示，期許商業法院秉持設立宗旨，針對上市公司股東會、董事會爭議裁判，以專業、迅速、判決一致且具可預測性，符合國人期待等要求，發揮導正公司治理風氣，達成使國內企業經營更加穩健的效果。