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生華科新冠新藥再報捷 將無償供貨給部立桃醫使用

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

生華科（6492）今（1）日表示，新藥 Silmitasertib(CX-4945)接連獲台大醫院、宜蘭陽明交大附醫以及台北榮民總醫院以恩慈療法專案申請治療新冠肺炎重症患者後，今天再度接獲衛福部函覆衛生福利部桃園醫院(部桃)也獲TFDA緊急核准。

這是是國內第四家大型醫院運用Silmitasertib治療申請恩慈療法的新冠肺炎重症患者，生華科同樣將無償供藥，希望能幫助重症患者恢復健康，減輕醫療系統負荷。

近日被WHO示警是目前傳染力最強的Delta病毒已有85個國家淪陷，台灣也已出現本土感染疫情，Delta病毒已經造成在包括英國、以色列、澳洲和印尼等國短時間內出現大量確診個案，引發新一波疫情。國際間最新傳出繼Delta病毒又出現Delta Plus病毒，已在11個國家出現，不但比較容易影響肺部細胞，並且可能降低單株抗體的有效性。

生華科Silmitasertib的作用機制是直接針對宿主細胞，較不易受病毒株變異影響其機轉，同時臨床上Silmitasertib可降低肺部發炎和減緩免疫風暴。由於Silmitasertib已經治療超過200位癌症病人，安全性無虞，其口服劑型更能協助減輕醫療資源負擔，生華科期待攜手國內各大醫院共同防疫，並希望台灣能夠早日終結疫情，重啟正常的生活。

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