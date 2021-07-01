鳳梨果農收入增加 農業金庫協助行銷92公噸

農業金庫今（1）日指出，今年2月26日，中國通知我方3月1日起暫停鳳梨輸入。在此之前，我國鳳梨外銷90%以上依賴中國市場。

3月是鳳梨盛產初期，為免價格崩盤，在國人「增加購買，分散季節，分散市場」，齊心努力之下，今年鳳梨果農的收入比去年增加，3至6月的產地價格，每月比去年同期增加二至四成，果農明顯受惠。

全國農業金庫於今年3月5日和世界台灣商會聯合總會共同舉辦「把鳳梨推向國際市場記者會」，並成立「呷鳳梨 好運來 搶先購專區」，採取3-6月每旬一次分散下單預購，截至6月底，媒合成功鳳梨鮮果92公噸，其中國內51.7公噸、外銷40.3公噸。

今年1-5月和去年1-12月的鳳梨鮮果外銷量比較，日本市場增加最多，其次依序是香港、南韓、馬來西亞、泰國、澳洲，新增開發汶萊和馬紹爾群島。

在全國農業金庫「農金安心GO」上架的產品，來自農漁會和青年農民的國產農漁產品和加工製品，必須具備產銷履歷(TAP)標章、有機農產品標章、農產品生產追溯條碼(QR code)，加工品HACCP標章，鼓勵友善環境生產，強調產品安全。